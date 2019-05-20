РВК создаст комитет по разработке российских стандартов в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создаст Технический комитет "Искусственный интеллект" для разработки отечественных ГОСТов в этой сфере и участия в создании международных стандартов. Заявочная компания для желающих участвовать в работе комитета завершится 1 июля, сообщила в понедельник пресс-служба РВК.

"РВК при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта инициировала создание Технического комитета "Искусственный интеллект", в сферу ответственности которого войдет широкий спектр вопросов, связанных с нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ [Искусственного интеллекта]. Заявки на вступление в комитет от заинтересованных организаций принимаются до 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Технический комитет будет создан для повышения эффективности усилий по развитию отечественной нормативно-технической базы в области искусственного интеллекта. Он займется формированием программы разработки национальных стандартов в области искусственного интеллекта, включая технологии обработки больших данных, машинного обучения, когнитивные и нейротехнологии. Отдельным направлением работы комитета станет его участие в процессе разработки международных стандартов.

"Уровень развития технологий искусственного интеллекта будет во многом определять экономический, научно-технологический и оборонный потенциал государств. В России системные разработки по направлению ИИ осуществляются в рамках Национальной технологической инициативы и программы "Цифровая экономика". РВК как проектный офис НТИ выступила с инициативой создания единого специализированного органа по стандартизации, чтобы сформировать условия для скорейшего преобразования накопленных фундаментальных знаний в сфере ИИ в конкретные продукты и услуги и обеспечить их прикладное внедрение в различных отраслях экономики", - считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

Структура нового Технического комитета "Искусственный интеллект" будет выстроена зеркально профильному подкомитету SC 42 по стандартизации в области искусственного интеллекта, созданного Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) и Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC). В состав создаваемого на базе РВК Технического комитета, помимо профильных организаций, войдут представители органов власти, научных и образовательных институтов. Председателем Технического комитета "Искусственный интеллект" станет директор по научным проектам НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Гарбук, ранее возглавлявший информационное направление Фонда перспективных исследований, центр информационных технологий в НИИ стандартизации и унификации Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба РВК.

"Благодаря разрабатываемым стандартам потребитель технологий ИИ сможет убедиться, например, что беспилотный автомобиль безопасен для пассажиров и окружающих, а качество работы системы поддержки принятия медицинских решений не уступает квалификации опытного врача. Хотелось бы подчеркнуть, что стандарты в данном случае являются не сдерживающим фактором развития технологий ИИ, а напротив, способствуют полномасштабному внедрению интеллектуальных систем в самых разных прикладных областях", - приводятся в сообщении слова Гарбука.

РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 26, их суммарный размер - 47,2 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 25,8 млрд рублей.