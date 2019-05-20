Минобрнауки запустит стажировки для специалистов по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует организовать стажировки для сотрудников вузов в Сингапуре, Южной Корее, Израиле и других странах для повышения квалификации специалистов в этой области. Об этом сообщил в ходе конференции "Интеллектуальная собственность глазами молодежи" первый замглавы Минобрнауки Григорий Трубников.

"Мы со Всемирной организацией интеллектуальной собственности намерены обсудить форматы стажировок, как экспертов организации в России, так и стажировок наших сотрудников университетов в тех странах, где вопросом интеллектуальной собственности уделяется самое серьезное внимание. Например, это Сингапур, Южная Корея, Израиль, Япония. Давайте несколько проектов предложим, министерство готово точечно работать с регионами, чтобы этим вопросам уделялось пристальное внимание", - сказал Трубников.

Он добавил, что министерство поддержит инициативу Всемирной организации интеллектуальной собственности по сотрудничеству экспертов организации с российскими университетами, так как необходимо активнее работать с точки зрения выведения их на современный международный уровень.

"По всем мероприятиям, которые будут проводиться на средства национального проекта "Наука", мы ставим показатели, связанные с работой по управлению интеллектуальной собственностью. Фактически, сейчас не только патентные заявки, но и технологии, разработки, лицензии будут входить в KPI организаций - всех, кто будет получать средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта", - пояснил Трубников.

Кроме того, по его словам, с этого года во всех соглашениях, которые подразумевают сотрудничество с иностранными учеными, например, в рамках программы мегагрантов, участия в научно-образовательных центрах и международных научных центрах мирового уровня, будет отдельно фиксироваться вопрос по управлению результатами интеллектуальной деятельности.

Научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность глазами молодежи" прошла 20 мая в Совете Федерации. Организаторами мероприятия выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с Минобрнауки РФ и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.