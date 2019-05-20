Ученые определили механизм быстрого получения сырья для лекарств и красителей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) определили наиболее перспективный метод быстрого и экономичного получения ароматических аминов - самых востребованных продуктов органического синтеза в мире, которые используются в производстве лекарств, красителей, шин и полимеров. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Команда ученых-химиков ТПУ определила механизм прямого электрофильного аминирования (введения аминогруппы, то есть одного атома азота и двух атомов водорода - прим. ТАСС) и предсказала пути его осуществления. Политехники доказали наиболее перспективный метод быстрого и экономичного получения ароматических аминов. Это одни из самых востребованных продуктов органического синтеза в мире, которые используются в производстве лекарств, красителей, шин и полимеров",- говорится в сообщении.

Все существующие методы получения ароматических аминов подразумевают несколько стадий - ряд химических реакций, которые занимают много времени и реагентов. Поэтому химики ищут способы проведения реакции электрофильного аминирования - осуществление прямого соединения бензольного ядра и аминогруппы. Такая реакция позволяет получать продукт всего в одну стадию.

По словам руководителя проекта, профессора Научно-образовательного центра Н. М. Кижнера ТПУ Виктора Филимонова, в этом направлении работают ученые из разных стран, в том числе работал лауреат Нобелевской премии Джордж Ола. Но никому еще не удавалось добиться результатов, которые могли бы широко применяться на практике. Перед учеными ТПУ стояла задача впервые продвинуться за пределы гипотез и доказать механизм электрофильного аминирования.

"За два года с помощью современных методов квантовой химии нам удалось теоретически описать все элементарные стадии химических превращений, протекающих при аминировании. А, главное, найти ключевую частицу - химики называют ее "интермедиат", - которая обеспечивает образование нужного продукта. В данной реакции это оказалась аминодиазониевая соль", - цитирует его пресс-служба.

Ученые рассчитывают, что результаты работы станут основой для осуществления прямого синтеза анилина из бензола.