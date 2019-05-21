Ученые открыли новую причину выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

ТАСС, 21 мая. Российские ученые открыли ранее неизвестный механизм влияния переноса солей вследствие разложения гигантских запасов газовых (метановых) гидратов на арктическом шельфе и выброса метана, сообщили во вторник в пресс-службе Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в журнале Geosciences.

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Метан - один из основных парниковых газов, влияющий на глобальное изменение климата на Земле. Благодаря долговременным наблюдениям за Арктикой, российскими учеными было установлено, что Восточно-Сибирский арктический шельф является одним из крупнейших источников выброса метана в атмосферу. Активные выбросы метана не только влияют на глобальное потепление и нарушают баланс цикла углерода планеты, но и приводят к аварийным ситуациям, которые затрудняют хозяйственную деятельность в Арктике - одном из самых многообещающих регионов в вопросах добычи углеводородов. Именно поэтому проблема изучения причин выбросов метана на Восточно-Сибирском шельфе была названа президентом РАН Александром Сергеевым в качестве приоритетной, напомнили в пресс-службе.

"Ученые из Сколтеха, Томского политехнического университета и Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук выяснили, что одной из причин массированных выбросов метана из донных осадков Восточно-Сибирского шельфа является дестабилизация газовых гидратов, залегающих в подводной мерзлоте, при их взаимодействии с солевыми растворами (морской водой), мигрирующими в толщу оттаивающей подводной мерзлоты", - говорится в сообщении.

Большая часть метана попадает в атмосферу при разложении газовых гидратов - кристаллических соединений, образующиеся из газа и воды при низкой температуре и высоком давлении. Единичный объем газового гидрата может содержать до 160-180 объемов чистого газа. Газовые гидраты, образовавшиеся многие тысячи лет назад в благоприятных природных условиях, могут начать разлагаться на газ и воду при нарушении условий их стабильного существования. Авторами статьи было впервые экспериментально установлено, что газогидраты даже в условиях вечной мерзлоты теряют стабильность и начинают разлагаться при взаимодействии с солями.

"Мы провели специальные эксперименты по взаимодействию мерзлых пород, содержащих реликтовые гидраты метана, с солевыми растворами при различных отрицательных температурах и установили, что миграция солей в мерзлые гидратосодержащие породы активизирует разложение газовых гидратов, а также ускоряет их оттаивание. Поскольку эти процессы усиливают эмиссию метана из мерзлых гидратосодержащих пород, что важно для понимания механизма массированной разгрузки метана из донных отложений, результаты экспериментов были использованы нами для построения модели взаимодействия мерзлой гидратонасыщенной толщи с морской водой на арктическом шельфе" - приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника Центра добычи углеводородов Сколтеха Евгения Чувилина.

Полученные данные позволяют объяснить причину восходящего движения метанового фронта, открытого авторами на Восточно-Сибирском шельфе на основе комплексных геофизических и биогеохимических исследований.

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