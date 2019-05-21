В Австралии аспирант одного из вузов обнаружила сотни видов неизвестных науке насекомых

СИДНЕЙ, 21 мая. /ТАСС/. Аспирант университета имени Чарльза Дарвина обнаружила сотни видов насекомых, прежде не встречавшихся ученым. Об открытии, благодаря которому в Австралии появится новая государственная программа исследования дикой природы Северной территории, рассказала пресс-служба вуза.

Стефани Оберприелер, изучавшая насекомых севера Австралии, пришла к выводу, что регион населяют сотни видов жуков, мух и пауков, прежде не изученных и не описанных энтомологами. "Зачастую во время изучения дикой природы основное внимание ученые уделяют животным и птицам, хотя насекомые играют решающую роль в здоровье и стабильности окружающей среды в целом. А северные районы Австралии - наиболее слабоизученное место, особенно это касается особо охраняемых зон - национальных природных парков "Какаду" и "Нитмилук", где порядка 75% видов насекомых и пауков вообще никогда ранее не попадали в поле зрения ученых", - отмечает Оберприелер.

По словам исследовательницы, особое значение ее открытие имеет именно сейчас, когда экологи всего мира отмечают, что насекомые на Земле вымирают с угрожающей скоростью. "На фоне стремительного вымирания насекомых эти слабоизученные районы Австралии особенно интересны, поскольку являются одними из последних мест, сохранивших биоразнообразие", - отметила она.

Теперь своей главной задачей Оберприелер считает реализацию национальной программы по изучению и защите насекомых и пауков национальных парков Северной территории. "Изучение и описание насекомых и пауков должно быть обязательно включено в любое исследование дикой природы, потому что они - незаменимое звено экосистемы и потерять их нельзя. Нам нужно изучить новые виды, задокументировать их описание и разработать программы сохранения видов", - убеждена ученый.

Национальные парки "Какаду" и "Нимитлук"

Национальный парк Какаду - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название произошло от племени "Какаду", проживавшего на этой территории. Под охраной находятся археологическая, природная и этнологическая составляющая. Считается, что на территории парка, превращенного окружающими его холмами в уникальную биологическую резервацию, произрастают более 1,7 тыс. видов растений, а также обитают 280 видов птиц, 117 видов рептилий, 60 видов млекопитающих, 77 видов рыб и более 1 тыс. видов насекомых.

Национальный парк "Нитмилук" расположен в бассейне реки Кэтрин-ривер и водопадов Эдит-фоллз. Главная достопримечательность - глубокое ущелье Кэтрин, расположенное в древних песчаниках. Река Кэтрин-ривер берет начало в национальном парке "Какаду". В ней обитают пресноводные крокодилы, а в период дождей заходят и гребнистые.