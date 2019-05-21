В Петербурге заложили первое в России судно с технологией безэкипажного вождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки первого в России судна с технологией безэкипажного судовождения - научно-исследовательского судна "Пионер-М" - для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

"Мы присутствуем при историческом событии, начинаем работу по строительству нового проекта - научно-исследовательского судна "Пионер-М", проект будет создан при тесном сотрудничестве науки и промышленности", - сказал на церемонии генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

Маломерное научно-исследовательское судно "Пионер-М" с возможностью работы в удалении от берега до 50 морских миль, предназначено для проведения научно-исследовательских работ за счет сменных модульных научных лабораторий контейнерного типа. Лабораториям найдут применение в океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, а также гидроакустических исследованиях и водолазных работах.

Проектирование "Пионер-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл".

Строительство судна будет проходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 м, ширина - 9 м, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 т.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Финансирование строительства осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает Объединенная судостроительная корпорация.