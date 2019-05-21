РАН может регламентировать работу научных руководителей институтов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) намерена разработать требования к ставке "научный руководитель института", поскольку их функции и задачи сейчас не регламентированы. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) член президиума, академик Лев Зелёный.

"В большинстве институтов есть научные руководители, как правило, члены академии, и задачи научных руководителей сейчас четко не определены. Если мы издадим типовое положение о научном руководстве институтов научными руководителями, то можем прописать в нем задачи по научно-методическому руководству, разработке стратегии развития институтов и так далее",- сказал Зелёный.

Он пояснил, что несмотря на то, что РАН получила функции научно-методического руководства институтами, на практике все сводится лишь к проведению экспертизы тем исследований и отчетов о проделанной работе.

Академика поддержал вице-президент РАН Алексей Хохлов. "Это хорошее предложение, я думаю, что это нужно сделать", - сказал он.

Летом 2018 года в закон "О Российской академии наук" были приняты поправки, значительно расширяющие полномочия академии. В ее задачи были включены, в частности, проведение финансируемых за счет бюджета исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), организация разработки программы фундаментальных научных исследований в стране на долгосрочный период и координация соответствующих исследований.

Кроме того, РАН получила право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания. Документом также устанавливается обязанность РАН ежегодно представлять президенту РФ и в кабмин доклад о реализации государственной научно-технической политики.