В РАН сообщили, что у более 40% заявок вузов по научным исследованиям отрицательная оценка

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 40% заявок на проведение научно-исследовательских работ от российских вузов, экспертизу которых провела Российская академия наук (РАН), получили отрицательную оценку, что является основанием для отказа в финансировании таких исследований. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"По экспертизе именно заявок на проведение научно-исследовательских работ от вузов было довольно много отрицательных заключений - более 40%. Это беспрецедентно в нашей с вами практике", - сказал Адрианов, добавив, что аналогичный показатель по экспертизе заявок от академических институтов - всего 1-3%

По его словам, отрицательные заключения даны в связи с тем, что целый ряд заявок вузов представлял собой не научные проекты, а так называемое научно-методическое обеспечение, то есть сопровождающие научные исследования проекты.

"Вторая причина - это то, что вузы выдавали за научные результаты, за научные проекты то, что реально не очень с наукой связано. Эти материалы (по экспертизе) предоставлены в Министерство науки и высшего образования РФ. И министерство должно будет использовать их при принятии решения о продлении финансирования проектов вузов даже на 2019 год", - пояснил вице-президент РАН.

РАН проводит работу по экспертизе научных результатов вузов, согласно постановлению правительства РФ.