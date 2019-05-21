Российские археологи во время экспедиции в Сирию обследуют античные порты в районе Тартуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Российские ученые во время первой за многие годы экспедиции в Сирию планируют исследовать затопленные морем античные порты в районе города Тартус, сообщил журналистам во вторник ректор Севастопольского госуниверситета, выступающего организатором экспедиции, Владимир Нечаев, который находится в Санкт-Петербурге в деловой поездке.

Ранее сообщалось, что российские археологи обследуют дно Средиземного моря около берегов Сирии и изучат особенности древнего мореходства, в том числе на ведущих в Крым маршрутах. При этом конкретные локации не уточнялись. Поездка планируется во второй половине 2019 года при поддержке Минобороны РФ и Института востоковедения РАН, и станет первой подобной экспедицией в новейшей истории России. В ходе экспедиции будут опробованы разработанные СевГУ и РАН методики, позволяющие вести подводные археологические исследования с использованием глубоководной техники.

"В группу войдут археологи, специалисты по подводным работам, возможно, удастся включить в экспедицию несколько наших магистрантов и аспирантов. Основная цель экспедиции - исследование античных портов в районе Тартуса в Сирии", - сказал Нечаев.

Он уточнил, что содействие ученым оказывает Черноморский флот, корабли которого во время походов в дальнюю морскую зону базируются в Тартусе. "Количество участников экспедиции лимитировано, исходя из возможностей Черноморского флота", - добавил ректор.

У севастопольских археологов богатый опыт работы под водой. Раскопки в бухтах на территории города проводятся регулярно из-за его богатой истории. Первый город в этом месте, античный Херсонес, был основан 2,5 тыс. лет и существовал до Средних веков, в XVIII веке появился Севастополь, рядом с которым и в XIX, и в ХХ веках велись ожесточенные бои - во время Крымской и Великой Отечественной войн.