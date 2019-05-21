РАН не отменит итоги апрельского конкурса на гранты до 300 млн руб.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Очередной конкурс на поддержку крупных научно-исследовательских проектов, победители которого получат гранты в размере 300 млн рублей сроком на три года, будет объявлен в конце мая - начале июня. Результаты проведенного в апреле конкурса пересматриваться не будут, сообщил ТАСС вице-президент РАН Юрий Балега.

Ранее профсоюз работников РАН обратился к президенту академии Александру Сергееву и Минобрнауки РФ с просьбой продлить сроки подачи заявок на конкурс крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям из-за недостаточного временного интервала для их подготовки - с 17 по 24 апреля. Профсоюз РАН предложил либо отменить конкурс и затем объявить новый, либо продлить сроки подачи заявок.

"Сейчас 2019 год мы должны завершить тем конкурсом, который проведен. Это предыдущие заявки, по которым мы подведем итоги до конца месяца. Некоторые институты и университеты успели подать заявки, некоторые нет, но такие были условия конкурса. При этом новый конкурс по поддержке больших проектов будут объявлен в конце мая - начале июня, финансирование исследований победителей предполагается на 2020-2022 годы", - сказал Балега.

По его словам, общая сумма грантовой поддержки составляет около 4-4,5 млрд рублей. "Заявку на участие в новом конкурсе смогут подать ученые, которые ведут работы по всем направлениям - фундаментальным, прикладным, сельскохозяйственным, медицинским и так далее. Также в нем смогут участвовать не только подведомственные Минобрнауки РФ организации, но и все другие, вне зависимости от ведомственной привязки", - пояснил вице-президент РАН.

Балега отметил, что новый конкурс будет учрежден без привязки к президиуму РАН, который ранее определял приоритетные направления для заявок.