На фестивале My.Tech в Петербурге представят разработки в сфере виртуальной реальности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Технологический фестиваль My.Tech в Санкт-Петербурге 8 июня представит новые разработки в сфере технологии виртуальной реальности и робототехники. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор компании - организатора фестиваля "Технопарк Санкт-Петербурга" Андрей Соколов.

"Программа фестиваля распределяется по восьми локациям курорта "Игора" и включает более 30 мероприятий, в том числе мастер-классы, презентации инновационных решений, аллею технологий, образовательную зону от ключевых вузов Санкт-Петербурга, тест-драйвы и вип-зону для делового общения. Мы объединяем разработчиков, потребителей технологий, демонстрируем новые решения, создаем площадку для дискуссий, где обсуждаем внедрение этих технологий. На фестивале будут представлены технологии, связанные с виртуальной реальностью, робототехникой - все, что актуально на сегодняшний день", - сказал Соколов.

Фестиваль My.Tech пройдет во второй раз при поддержке правительства Санкт-Петербурга и городского комитета по промышленной политике и инновациям. В нем принимают участие представители инновационного сообщества Северо-Запада. Посетители фестиваля смогут послушать выступления отечественных и зарубежных экспертов, ознакомиться с новыми разработками высокотехнологичных компаний и предложить свою разработку инвесторам.