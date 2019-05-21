Крымской молодежи расскажут о технологиях будущего во время Дня НТИ в Севастополе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. День Национальной технологической инициативы (НТИ), организуемый в России впервые, пройдет в Севастопольском государственном университете 30 мая. Событие, инициатором которого выступила рабочая группа НТИ "Энерджинет", будет способствовать популяризации обучения по направлениям так называемых сквозных технологий среди молодежи, сообщил во вторник на заседании рабочей группы НТИ "Энерджинет" в Москве руководитель подгруппы "Надежные и гибкие сети" Владислав Воротницкий.

"Идея [проведения Дня НТИ] получила поддержку наших смежных рабочих групп, планируется участие коллег из Нейронета, Маринета, Аэронета и Технета, Кружкового движения НТИ. Каждое из этих направлений будет видеть для себя определенные перспективы взаимодействия со студентами. Мы ожидаем, что участие примут порядка 200-300 человек", - добавил Воротницкий.

Организаторы планируют пригласить на День НТИ в СевГУ студентов всех крымских вузов и старшеклассников школ региона. Формат проведения предполагает лекции о направлениях Национальной технологической инициативы и презентации программ магистратуры НТИ.

"Если опыт окажется удачным, то, вполне возможно, подобные практики можно было бы рассмотреть в разных вузах", - заключил Воротницкий.

Севастопольский государственный университет в рамках магистратуры Института НТИ ведет подготовку специалистов рынка "Энерджинет" по направлениям исследования, проектирования и эксплуатации современных энергосетей (альтернативной электроэнергетики, устойчивости электроэнергетических систем, диспетчеризации и другое). В следующем году здесь состоится первый выпуск специалистов.

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.