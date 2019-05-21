Модуль "Наука" поможет изучать климат Земли

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН планирует изучить климатические изменения на Земле с помощью прибора, который поставит на многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил во вторник ТАСС научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

"Прибор "Конвергенция" - это целый комплекс для исследования климатических изменений. Там будет оптика, измерение свечения, которое получается при взаимодействии космических лучей с атмосферой", - отметил ученый, пояснив, что на данный момент оборудование изготавливается.

Всего, по словам Зеленого, на МЛМ институт рассчитывает поставить два прибора. Второй, бортовой детектор нейтронов (БТН-2), должен изучить нейтронный поток от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой, и сравнить его с нейтронным потоком от Луны и Марса. Приборы планируется доставить на модуль "Наука" уже после его запуска к МКС, уточнил академик.

В конце февраля Дмитрий Рогозин рассказал о планах запустить МЛМ "Наука" летом 2020 года. Во вторник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что модуль будет отправлен к МКС не ранее конца октября - начала ноября 2020 года.

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.