Российские эксперты исследуют заливы Новой Земли и затонувшие АПЛ в рамах госпрограммы

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Российские специалисты в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" исследуют в 2020-2023 годах новоземельские заливы и атомные подводные лодки "Комсомолец" и К-159, финансирование работ на первый год составит около 87 млн рублей. Об этом во вторник рассказала ТАСС заведующая лабораторией ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" Маргарита Каткова.

"В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" у нас планируется обследование, в 2020 и 2021 годах будут обследованы новоземельские заливы, в 2021 и 2023 - затопленные атомные подводные лодки, планируются "Комсомолец" и К-159. Финансирование на 2020 год составит в районе 87 млн рублей, на остальные годы оно будет еще подтверждаться, суммы еще окончательно не приняты. Основные цели - провести обследование, мониторинг, сделать оценку воздействия на окружающую природную среду. Есть еще и промежуточные цели, они будут конкретно по работам", - сообщила Каткова в кулуарах совещания российско-норвежской рабочей группы экспертов по изучению радиоактивного загрязнения северных территорий, которое проходит в Сочи.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-производственное объединение "Тайфун" является одним из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-278 "Комсомолец" затонула в Норвежском море на глубине более 1,6 тыс. метров в результате пожара 7 апреля 1989 года, когда возвращалась с третьей боевой службы. Из 69 человек, находившихся на борту, погибли 42. АПЛ К-159 затонула 30 августа 2003 года при буксировке на утилизацию на выходе из Кольского залива, погибли 9 человек.