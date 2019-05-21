В Петербурге разрабатывают протокол передачи данных с помощью звука для интернета вещей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Ученые в Петербурге разрабатывают протокол передачи данных с помощью звука, который может использоваться в том числе для устройств интернета вещей. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры радиосвязи и вещания Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) Глеб Рогозинский.

Интернет вещей - концепция, при которой устройства взаимодействуют друг с другом без участия человека.

"Есть два стандартизованных таких протокола на Западе, мы тоже занимаемся подобными разработками. Это передача данных через традиционную систему "акустический приемник - излучатель", то есть микрофон и громкоговоритель можно передавать данные. Скажем, встраивать в звук некую информацию. Например, в мире интернета машин, интернета вещей тоже очень удобно это может оказаться", - сказал Рогозинский.

Он пояснил, что с помощью такого протокола через громкоговоритель можно, например, передавать устройствам обновления программного обеспечения или какие-либо команды. "При этом звук всепроникающий, его можно использовать в различных ситуациях", - добавил собеседник.

СПбГУТ является старейшим и известнейшим вузом РФ, лидером российской высшей школы в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Среди его выпускников ученые с мировым именем, видные общественные и политические деятели, руководители отраслевых компаний и предприятий, работающие во всех уголках мира.

В настоящее время в структуре университета 28 кафедр в составе 6 факультетов, в том числе 2 базовые кафедры от предприятий отрасли. В СПбГУТ обучаются около 11 тыс. студентов, из которых около 85% после выпуска трудоустраиваются преимущественно на ведущие предприятия отрасли связи и информационных технологий.