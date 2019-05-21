Ученые обсудили в Архангельске создание международной базы данных о флоре Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые из США, Канады, Словении, России и Швейцарии планируют разработать общую базу данных о растительности Арктики. Такой ресурс поможет комплексно оценить влияние изменений климата на флору, сообщила ТАСС модератор семинара по биоразнообразию Арктики Габриела Шепман из Швейцарии.

"Мы собрались здесь, чтобы лучше понять процессы изменения растительности в Арктике. Сейчас архивы данных по флоре существуют отдельно для Аляски, Канады, России. Очень хочется собрать эти базы данных вместе, чтобы была единая база, чтобы сохранить эти данные для будущих поколений и создать климатические модели [того], как изменения климата влияют на растительные сообщества", - сказала Шепман.

Планируется, что база данных по растениям Арктики будет размещена на специальном сайте. "Сайт будет доступен для всех ученых. [Данные] будут собраны в едином формате, который мы сейчас обсуждаем, как они будут стандартизованы. Итогом конференции будет согласование того, кто и как предоставляет данные", - сказала Шепман, отметив, что сроки пока также не определены.

При этом, уточнила она, ресурсом смогут пользоваться представители предприятий добывающих отраслей и строители при создании проектов разработки месторождений, прокладке трубопроводов и проектировании населенных пунктов. "Это очень важная вещь. Изменения растительности в Арктике - один из индикаторов изменений климата в Арктике, и коренные народы, которые там живут, должны иметь максимум информации обо всех изменениях в Арктике", - добавила она.

По словам Шепман, одна из задач при работе над ресурсом - совместить информацию, которую ученые получают со спутников, с данными полевых исследований. "Основная проблема в том, что большая часть данных приходит со спутников, и нет четкого согласования с данными в поле", - отметила модератор.

"Белые пятна" российской Арктики

Как сказала ТАСС ведущий научный сотрудник ботанического института им. В. Л. Комарова (Санкт-Петербург) Надежда Матвеева, к флоре российской Арктики пока достаточно много вопросов. "Белые пятна" - территориально это Сибирь, районы Индигирки, Колымы, там довольно мало работ. Хорошо изучен европейский север, неплохо сделан Ямал, но достаточно мало публикаций. По Таймыру есть публикации и дальше идет "белое пятно" до Чукотки, там кое-что тоже сделано", - пояснила она.

По словам эксперта, проблема зачастую заключается в том, что данные собраны, но не систематизированы и не изданы. "Много материала, который еще не обработан, и самое главное - не опубликован", - отметила она.

Один из этапов создания общей базы данных - это формирование общего списка растительных сообществ (групп растений, которые растут на одном участке местности) каждой страны по общим правилам. Матвеева представила на форуме такой список по российской Арктике. "Перечень названий растительных сообществ у нас в России уже готов, он сделан, но мы его должны довести до публикации. Сегодня доложили. Следующий этап - объединить все эти данные", - добавила научный сотрудник.

Сложности логистики

Как рассказал ТАСС канадский исследователь Уилл Маккензи, сложности в исследовании Арктики в Канаде сходны с российскими. "В канадскую Арктику трудно попасть, есть проблемы с инфраструктурой. Раньше, например, в 1970-е годы было проще, в какой-то степени в связи с присутствием военных, тогда инфраструктура была лучше, строились дороги, и ученым было тоже проще попасть в Арктику", - сказал он.

По словам ученого, неплохо изучены территории вблизи исследовательских станций на Канадском Арктическом архипелаге, однако по многим участкам информации нет. "Есть данные с участков у станций, а между ними большие расстояния, на которых никто не был", - пояснил он.

Семинар проходит в преддверии Недели арктической науки (Arctic Science Summit Week), которая откроется в Архангельске 22 мая и продлится до 30 мая. Мероприятие учреждено Международным арктическим научным комитетом (МАНК/ IASC), проводится ежегодно в разных странах. Это крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.