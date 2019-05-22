Российские ученые назвали одну из возможных причин глобального похолодания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 МАЯ. /ТАСС/. Математики Уральского федерального университета разработали модель изменения климата, данные которой сообщают о смене глобального потепления резким похолоданием, сообщила в среду пресс-служба университета.

"Увеличение температуры ответственно за наблюдаемое потепление земного климата, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в земной атмосфере. Это приводит к росту температуры, интенсивному таянию льда, сильному притоку пресной воды в Мировой океан и повышению его уровня. Вместе с тем, как демонстрируют данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением", - приводит пресс-служба слова профессора кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрия Александрова.

В сообщении поясняется, что изменение в Мировом океане станет причиной похолодания. В нем повысится уровень пресной воды, что приведет к ослаблению течений, движущихся от экватора к полюсам. Остановка теплых течений, в частности Гольфстрима, приведет к похолоданию в Северной Америке и Европе.

Тенденцию к смене глобальных потеплений на глобальные похолодания ученые выявили, проведя анализ изменений температуры океана, объемов углекислого газа в атмосфере, флоры на Земле и массы льдов на протяжении 10 млн лет. По данным ученых, значительные перепады температуры происходят каждые 100 тыс. лет.

"Основные факторы, влияющие на изменение климата, - природные. Они всегда происходили и будут происходить вне зависимости от деятельности человека. Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя. Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой", - цитирует пресс-служба слова профессора Александрова.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.