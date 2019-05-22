Ученые РФ разработали экспресс-метод для оценки химической безопасности овощей и фруктов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Красноярские ученые разработали экспресс-метод на основе биолюминесцентного теста для быстрой и эффективной оценки наличия пестицидов и тяжелых металлов в овощах и фруктах, который дает результат в 10-20 раз быстрее аналогичных способов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН предложили сверхчувствительный экспресс-метод для быстрой - 3-5 минут - и эффективной оценки химической безопасности овощей и фруктов. В основу экспресс-метода легло ноу-хау красноярских биофизиков - биолюминесцентные ферментативные тесты, обладающие максимальной чувствительностью к потенциально токсичным веществам", - говорится в сообщении.

Овощи и фрукты аккумулируют потенциально опасные вещества, в том числе тяжелые металлы, из загрязненной почвы. Применяемые в настоящее время классические методы анализа, в частности хроматография и масс-спектрометрия, не позволяют в полной мере оценить потенциальную опасность продуктов питания, а также являются трудоемкими и дорогостоящими. Например, длительность анализа с помощью зарубежных биотестов на основе лиофилизированных (одна из форм сохранения организмов - прим. ТАСС) бактерий составляет около часа. А биотест, основанный на использовании яиц ракообразных, дает результат через 30 минут.

Система светящихся бактерий в этой схеме конструирования биотестов используется в качестве "проявителя" потенциально опасных веществ. Они помогают не только выявить количество загрязняющих соединений, но и адекватно оценить токсическое воздействие, которое эти соединения могут оказывать на организм и живые системы.

"Если при помощи теста удается выявить потенциально опасное вещество - оно влияет на ферментативные реакции и меняет интенсивность испускаемого света. В целом преимущество ферментативных методов токсикологического анализа в том, что можно увеличить чувствительность ферментативной системы к действию потенциально опасных веществ, варьируя условия проведения анализа (меняя концентрацию ферментов и/или субстратов в реакционной смеси)", - цитирует пресс-служба заведующую кафедрой биофизики СФУ Валентину Кратасюк.

В ходе экспериментов ученым удалось показать, что биферментная система светящихся бактерий проявляет высокую чувствительность к пестицидам и ряду металлов: к свинцу, цинку, меди, ртути, алюминию и хрому. Причем на уровне и даже ниже уровня их предельно допустимых концентраций (ПДК) в продуктах питания. Отмечается, что исследование выполнено за счет средств Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки.