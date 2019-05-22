Ученые из России и ФРГ создали прототип рентгеновского микроскопа для исследования клеток

ТОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Германского исследовательского центра по физике частиц DESY изготовили и протестировали прототип первого в мире рентгеновского микроскопа, который позволит ученым получать более точные данные о клеточных структурах, тканях и белковых молекулах, нежели существующие микроскопы, благодаря принципу рассеянного излучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"В Германии прошли первые испытания прототипа комптоновского (по имени ученого Артура Комптона, который доказал, что рентгеновские лучи при определенной траектории можно преломить, а значит и рассеять - прим. ТАСС) рентгеновского микроскопа, над созданием которого работают ученые Томского госуниверситета и немецкого национального синхротронного центра DESY (Гамбург) ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что финальный вариант микроскопа будет представлен в 2021 году.

Новый микроскоп будет фиксировать не проходящее исследуемый объект насквозь, а рассеянное излучение. В первом случае можно получить информацию о внутреннем состоянии объекта, например во время флюорографии, что широко применяется в медицине. Но если объект очень тонкий, как стенка клетки, лучи проходят его, не задерживаясь, и полученная информация является недостаточно точной.

Для улучшения точности ученые ТГУ и DESY решили использовать рассеянное излучение. Кроме того, новый прибор при наблюдении не разрушает в течение короткого времени исследуемый объект.

"Микроскоп создается для исследования клеток и их структур. Сегодня есть приборы, которые позволяют делать это при помощи электронной микроскопии. Однако в этом случае происходит разрушение объекта исследования вследствие его бомбардировки электронным пучком. В рентгеновском микроскопе воздействие будет не таким сильным, и, соответственно, разрушение объекта будет проходить медленнее, что существенно увеличит время его возможного изучения", - цитирует пресс-служба научного сотрудника лаборатории функциональной электроники ТГУ Антона Тяжева.

Прибор обладает высокой контрастностью (точностью изображения) по сравнению с моделями, использующими прямые лучи. Этот показатель удалось повысить благодаря сенсорам, изготовленным томскими учеными. Они создавались на основе соединений галлия и хрома и на порядок устойчивее и точнее сделанных из традиционного кремния. По данным пресс-службы, такие же сенсоры, изготовленные в ТГУ, используют на Большом адронном коллайдере в Швейцарии.