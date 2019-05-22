Ростех разработал систему для бесконтактной оценки стресса

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе представила прототип интерактивной системы для мониторинга психоэмоционального состояния человека. Работа прибора основана на технологии неконтактной диагностики, система будет актуальна для выявления школьников, нуждающихся в психологической помощи, сообщила в среду пресс-служба компании.
"Инновационное оборудование оснащено веб-камерой с датчиком расстояния, микрофоном и прибором для бесконтактного измерения температуры тела - пирометром. Система удаленно определяет состояние ребенка по ряду физиологических параметров, она способна распознавать страх, гнев и другие эмоции. При анализе фиксируются острота зрения и слуха, изменчивость сердечного ритма, температура, цветоощущение. Данные передаются на сервер, автоматически обрабатываются, после чего выдается заключение", - говорится в сообщении пресс-службы.
В среду в Иннополисе соглашение о сотрудничестве в разработке и продвижении нового оборудования заключили дочерние структуры Ростеха - автор прототипа АО "РТ-Медицина" и индустриальный партнер по продвижению "Швабе".
"Система интерактивной диагностики поможет своевременно определить учащихся, нуждающихся в психологической помощи, что в свою очередь будет способствовать предупреждению проявления агрессии школьников, которая, к сожалению, все чаще приводит к инцидентам с серьезными последствиями. После апробации будет начато серийное производство оборудования", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.
Кроме того, оборудование может использоваться для тестирования на склонность к суициду и употреблению психоактивных препаратов. "В дальнейшем в систему будет интегрирован механизм интерактивной стрессологической помощи учащимся с доступом к порталу психологических консультаций для преподавателей и родителей", - отмечается в сообщении.
Онкоскрининг и электрокардиограф
На конференции в Иннополисе холдинг "Швабе" также подписал соглашения о развитии системы ранней диагностики онкозаболеваний и о продвижении "умных" устройств для борьбы с болезнями сердца.
Партнерами проекта по развитию отечественных технологий для любого вида онкологического скрининга и ранней диагностики рака в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выступят компании "ЮСАР+" и GE Healthcare. "Основная цель - расширение возможностей ранней диагностики для населения по всей стране. Как приоритетное направление сотрудничества партнеры определили совместную разработку комплексных региональных решений для организации скрининга заболеваний молочной железы. Дальнейшее расширение взаимодействия будет способствовать также развитию и продвижению совместных комплексных решений для регионов РФ в областях телерадиологии и прикладной медицинской аналитики", - отметили в пресс-службе.
Соглашение о продвижении прибора для борьбы с болезнями сердца подписано с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова и производителем персональных кардиомониторов - компанией "Кардиокварк". Партнеры займутся совместной разработкой, производством и внедрением мобильного электрокардиографа CardioQVARK в клиническую практику на федеральном уровне.
"Устройство в виде чехла для мобильного телефона позволяет осуществлять онлайн-мониторинг работы сердца и автоматически передавать информацию о состоянии здоровья человека в медучреждение. С его помощью пациент может самостоятельно регистрировать ЭКГ в любое время в любом месте и получать оперативную онлайн-консультацию лечащего врача. Прибор уже прошел апробацию в рамках пилотного проекта в Московской области, который был реализован при участии Минздрава России", - сообщили в пресс-службе.
Холдинг "Швабе" и компания "Кардиокварк" будут производить персональный кардиомонитор для онлайн-мониторинга работы сердца и кровеносных сосудов. Сеченовский университет выступит в роли научного и образовательного центра, где будет проводиться подготовка медицинских и технических специалистов, умеющих работать с подобными устройствами.
Четвертая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященная развитию "сквозных" технологий в РФ, проходит в Иннополисе с 22 по 24 мая. В конференции принимают участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров.