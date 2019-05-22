Ростех разработал систему для бесконтактной оценки стресса

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе представила прототип интерактивной системы для мониторинга психоэмоционального состояния человека. Работа прибора основана на технологии неконтактной диагностики, система будет актуальна для выявления школьников, нуждающихся в психологической помощи, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Инновационное оборудование оснащено веб-камерой с датчиком расстояния, микрофоном и прибором для бесконтактного измерения температуры тела - пирометром. Система удаленно определяет состояние ребенка по ряду физиологических параметров, она способна распознавать страх, гнев и другие эмоции. При анализе фиксируются острота зрения и слуха, изменчивость сердечного ритма, температура, цветоощущение. Данные передаются на сервер, автоматически обрабатываются, после чего выдается заключение", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду в Иннополисе соглашение о сотрудничестве в разработке и продвижении нового оборудования заключили дочерние структуры Ростеха - автор прототипа АО "РТ-Медицина" и индустриальный партнер по продвижению "Швабе".

"Система интерактивной диагностики поможет своевременно определить учащихся, нуждающихся в психологической помощи, что в свою очередь будет способствовать предупреждению проявления агрессии школьников, которая, к сожалению, все чаще приводит к инцидентам с серьезными последствиями. После апробации будет начато серийное производство оборудования", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Кроме того, оборудование может использоваться для тестирования на склонность к суициду и употреблению психоактивных препаратов. "В дальнейшем в систему будет интегрирован механизм интерактивной стрессологической помощи учащимся с доступом к порталу психологических консультаций для преподавателей и родителей", - отмечается в сообщении.

Онкоскрининг и электрокардиограф

На конференции в Иннополисе холдинг "Швабе" также подписал соглашения о развитии системы ранней диагностики онкозаболеваний и о продвижении "умных" устройств для борьбы с болезнями сердца.