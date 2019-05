Ученые предложили новый метод поиска препаратов для борьбы со старением

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ученые из РФ и США предложили новый метод поиска препаратов для борьбы со старением среди лекарств, которые уже присутствуют на рынке и могут быть относительно быстро введены в медицинскую практику, и доказали его в ходе экспериментов. Об этом в среду сообщили пресс-службы участников исследования - МФТИ и Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).

К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов на червях-нематодах - одного из самых известных живых существ на планете, геном которых был секвенирован одним из первых. Команда исследователей сравнила, как работают гены обычных червей и нематод, срок жизни которых удалось увеличить благодаря генетическому вмешательству. Анализ полученных данных позволил выявить универсальные закономерности процесса старения нематод.

"Мы сделали сразу несколько открытий, имеющих практическое значение и для борьбы со старением человека. Во-первых, обнаружили, что старение червей отчасти запрограммировано и эта программа поддается коррекции с помощью лекарств - есть вероятность, что это верно и для других многоклеточных, вплоть до человека. Во-вторых, предложили новый способ поиска веществ, продлевающих жизнь", - приводятся в сообщении слова участника исследования Андрея Тархова.

Ученый пояснил, что традиционно вещества, продлевающие жизнь, ищут при помощи скрининга больших баз химических соединений. Но это трудоемкая процедура, а нужный эффект можно пропустить из-за неудачного стечения обстоятельств - например, неправильного подбора дозы. Предложенный сотрудниками Сколтеха, МФТИ и Университета медицинских наук Арканзаса (США) позволяет прицельно искать вещества с нужным действием, в том числе среди лекарств, которые уже присутствуют на рынке и могут быть относительно просто введены в практику как средства от старения.

Выяснилось, что старение - это частично запрограммированный процесс, в который можно вмешаться с помощью уже существующих на рынке и продающихся в аптеке лекарств. Так, из 1309 препаратов, входящих в информационную базу о влиянии практически всех существующих лекарств на работу генов клеток человека Connectivity Map (CMAP) of Broad Institute of MIT and Harvard, 10 обладали нужным эффектов. А самый сильный из этих препаратов продлевал жизнь червя на 30%.