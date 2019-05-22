Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.

"Уникальная археологическая находка, какой еще не было на территории Калининградской области, обнаружена сотрудниками научно-производственной организации "Балтспецархеология" при обследовании площадки под строительство жилого дома на берегу Нижнего озера, рядом с историческим зданием нашего музея", - пояснили в пресс-службе этого учреждения культуры.

В ней рассказали, что карманные солнечные часы выполнены из кости животного. Какого - покажет экспертиза. На крышке с внутренней стороны изображен вертикальный циферблат с римскими цифрами, в нижней части значится год изготовления часов - 1599. На внутренней части корпуса - циферблат с арабскими цифрами и магнитный компас, который за века нахождения в земле не сохранился. На корпусе и крышке - отверстия для крепления струны, по тени которой и определяли время.

По данным историков, этот тип солнечных часов был разработан для локального использования, то есть только для определенной широты. В найденных часах - это 54° северной широты, нынешняя территория от курортного Зеленоградска на калининградском побережье Балтийского моря до польского Мальборка.

Директор НПО "Балтспецархеология" Евгений Калашников полагает, что таким непростым прибором для определения текущего времени мог пользоваться только грамотный человек, возможно, профессор Альбертины (Кенигсбергского университета). Эти часы и в ту эпоху были очень дорогой и редкой вещью.

Сотрудник пресс-службы Мария Теплышева сказала ТАСС, что музейщики рассчитывают на то, что уникальная археологическая находка пополнит фонды их учреждения. Как и обнаруженные на обследованной территории оловянный кубок 1590 года и красочное латунное блюдо XVI века - предметы быта, которыми пользовались жители Кенигсберга (нынешний Калининград) в XVI-XVII веках. Увидеть и оценить их до 27 мая смогут все посетители музея.