Россия проведет более 200 экспедиций по программе исследований Мирового океана

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия в рамках программы фундаментальных исследований Мирового океана, которая стартовала в апреле 2019 года, проведет в текущем году 30 морских научных экспедиций, а в ближайшие несколько лет - более 200 экспедиций. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с членами правительства.

"В апреле мы начали очередную программу исследований, она подготовлена межведомственным научным советом при руководстве Российской академии наук. Всего в 2019 году запланировано 30 морских научных экспедиций, они займут порядка 700 суток. Половина исследователей - это молодежь", - сказал он.

Министр добавил, что в ближайшие несколько лет будет проведено более 200 таких экспедиций.

Он отметил, что среди основных научных направлений этих экспедиций - "вопросы геологии, геобиохимии, вопросы климатических изменений, оценка развития опасных явлений, таких как цунами, оценка экосистемы Мирового океана и биоресурсного потенциала российских морей". Кроме того, по словам Котюкова, "одним из важнейших направлений работы является поиск новых физиологически активных веществ".

"По результатам фундаментальных исследований в Мировом океане Россия уже сегодня является одним из лидеров в мире. И те планы, которые у нас есть на ближайшие несколько лет, позволят правительству не просто закрепить [эту лидерскую позицию - прим. ТАСС], но и вырастить новое поколение исследователей, которые благодаря этой программе точно станут ведущими и признанными во всем мире", - резюмировал он.