Как появились кислородные коктейли и полезны ли они. Отрывок из книги "Изобретено в СССР"

"Изобретено в СССР: История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год" — продолжение другой книги писателя и журналиста Тима Скоренко, "Изобретено в России", где шла речь о временах от Петра I до Николая II. Второй том устроен так же, как первый: он состоит из полусотни глав-заметок, сгруппированных по отраслям (оружие, бытовые предметы и т.д.). Как пишет автор во введении, он преследовал две цели: не только рассказать об изобретениях, но и опровергнуть распространенные мифы. Кроме того, Скоренко объясняет, в каких условиях работали советские ученые и инженеры, чем эти условия отличались от ситуации в западных странах и как сказалась эта разница на результатах.

Пить кислород В принципе, кислородный коктейль — это изобретение скорее медицинское, нежели бытовое. Другое дело, что со временем из сугубо терапевтического средства он превратился в напиток, который можно купить, скажем, на каком-нибудь музыкальном фестивале с экологическим посылом. Потому что кислородные коктейли — это вкусно. Сразу замечу, что в России и за рубежом отношение и к кислородной терапии в целом, и к коктейлям в частности кардинально отличается. Собственно, кислородные коктейли в Европе и США практически неизвестны и являются скорее материалом для главы о России в книге "Удивительные обычаи народов мира", чем ходовым напитком. И уж тем более не идет речи о применении их для излечения или восстановления организма. С другой стороны, на Западе более или менее распространены кислородные бары — устройства, насыщающие напитки кислородом, то есть, по сути, делающие что-то близкое к коктейлям. О разнице между технологиями, о сомнениях в медицинской пользе жидкостей, насыщенных кислородом, и о разработках физиолога Сиротинина и пойдет речь в этой главе. Оксигенотерапия и не только Кислородная терапия — самое что ни на есть настоящее, ни в коей мере не мошенническое и очень объемное направление в медицине. Применяется она в самых разных ситуациях: при отравлениях угарным газом, гипоксии, кластерных головных болях, различных заболеваниях легких и т. д. Некоторые недуги, скажем хроническая обструктивная болезнь легких в тяжелой форме, требуют постоянной кислородной терапии, без которой пациент попросту умрет. Существуют различные методы поставки дополнительного кислорода в организм пациента. Наиболее распространены носовые катетеры — вы наверняка видели их в фильмах, где действие происходит в больнице. Это такие прозрачные трубки, подведенные к носу пациента. Также используются маски, кислородные палатки и другие приборы для ингаляции.

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К слову, подается в них не чистый кислород, поскольку от него может возникнуть кислородная интоксикация, — не стоит забывать, что в воздухе чуть более 1/5 доли кислорода и организм просто не приспособлен к 100%-ной концентрации этого элемента. Потому подаваемый газ представляет собой смесь кислорода с углекислым газом, гелием, аргоном или даже этиловым спиртом (это достигается так называемым барботированием, то есть пропусканием газа через жидкость). Существуют и более сложные технологии, например гипербарическая оксигенация, то есть подача кислорода под давлением, или энтеральная оксигенация, при которой кислород поставляется в желудок и всасывается через его стенки. Собственно, при всех этих видах лечения достигается один и тот же эффект: повышение уровня кислорода в крови и органах, направленное на то, чтобы погасить возникший из-за болезни дефицит. Проще говоря, восполнение. Благодаря оксигенотерапии можно нормализовать деятельность кровеносной и дыхательной систем. С той же целью кислород употребляют альпинисты во время сверхвысоких восхождений — это позволяет избежать кислородного голодания на высотах, где легкие технически не могут приспособиться к чрезмерно разреженному воздуху. Есть, конечно, и деятели альтернативной медицины, куда же без них. Различные шарлатаны утверждают, что кислород может излечить рак, СПИД или болезнь Альцгеймера. Существует целый ряд альтернативных практик, включающий, например, подачу кислорода под давлением в анальное отверстие или вагину, а однажды я видел объявление, автор которого обещал вернуть слух путем закачивания целебного кислорода в ушную раковину. Все это вредные и, более того, опасные практики. Будьте бдительны! За пределами медицины существует целая индустрия развлекательного потребления кислорода. В России оно не очень распространено, но за рубежом нередко можно встретить так называемые кислородные бары. Это канадское изобретение — первый кислородный бар в мире, O2 Spa Bar, открылся в Торонто в 1996 году. Он существует до сих пор, можете зайти на сайт o2spabar.com и посмотреть, чем там занимаются. Работают такие бары очень просто. В обычном воздухе содержится 20,9% кислорода, а клиенты баров платят за время использования специальных ингаляторов, подающих воздух с большей концентрацией О2, и получают удовольствие от этого процесса. В смысле от дыхания кислородом, а не от оплаты услуги. Кислород, который создается специальным генератором, перед подачей клиенту проходит через инфьюзор — станцию со сменными ароматическими капсулами, так что можно выбрать, что больше нравится: кислород с запахом малины или кислород с запахом клубники. Есть даже специальная профессия — оксиджей. Это специалист, который смешивает ароматы для инфьюзоров, создавая различные букеты для клиентов.

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Кстати, те же канадцы из O2 Spa Bar с 1998 года начали продавать различные кислородные продукты навынос, в частности капли жидкого кислорода. Естественно, работа таких заведений строго регламентирована, поскольку далеко не всем можно употреблять повышенные дозы кислорода. И кстати, кислородным барам пристальное внимание всегда уделяют пожарные — по понятным причинам. Более всего меня удивляет то, что вся эта огромная индустрия практически не использует существующую уже полвека технологию производства "вкусного кислорода" — кислородные коктейли Сиротинина. Сладкий воздух Знаменитый патофизиолог, доктор медицинских наук, действительный член Академии медицинских наук СССР Николай Николаевич Сиротинин был блестящим ученым — но, как говорится, широко известным в узких кругах. Объясняется это просто. Процитирую строку из его классической биографии: "Изучал изменения основного обмена и содержание глютатиона в крови при анафилаксии, а также влияние блокады ретикулоэндотелиальной системы на анафилаксию". Любой медик скажет, что это очень важные исследования, но дилетант не поймет в цитате ни слова. Узкая известность — удел многих серьезных исследователей. Помимо того, Сиротинин написал ряд пособий и руководств (в частности, его руководство "Аллергия", вышедшее в 1934 году, стало первым подобным изданием в истории советской медицины), подготовил более сотни кандидатов и докторов наук — в общем, был человеком в своей области выдающимся. Еще в 1930-х он отметился в альпинизме, готовил восхождения на Эльбрус, Казбек и другие горы Советского Союза. В начале 1960-х годов уже пожилой Сиротинин (он родился в 1896-м), будучи профессором Института экспериментальной биологии и патологии в Киеве, занимался исследованиями дыхательных функций желудка. Как уже говорилось выше, технология подачи кислорода через желудочно-кишечный тракт существует — она называется энтеральной оксигенацией и была открыта еще в XIX веке. В среднем кислород всасывается в тонком кишечнике со скоростью 0,15 мл/см2 в час, а в толстом — 0,11 мл/см2 в час. Крупным исследователем технологии был профессор М. Н. Сперанский, выпустивший в 1923 году первую брошюру с описанием метода и результатов его исследования. Проблемой энтеральной оксигенации была необходимость вводить через рот пациента зонд — те, кому приходилось глотать длинную резиновую трубку, хорошо понимают, насколько это неприятно. Сиротинин же задался идеей упростить процесс, не потеряв эффективности (а эффективность его при некоторых заболеваниях, например печеночной недостаточности, значительно выше, чем в случае ингаляции).

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Группа Сиротинина (конечно, он работал не один) обнаружила, что можно подавать через пищевод пациента насыщенную медицинским кислородом пену, полученную с помощью специальных веществ-пенообразователей. Пена попадала в желудок, не травмируя пищеварительный тракт, и оказывала при этом точно такой же эффект, как и прямая подача кислорода через зонд. В 1963 году Сиротинин, которому исполнилось уже 67 лет, сделал на заседании Минздрава Украины доклад, который не то чтобы произвел сенсацию, но стал началом нового направления и в медицинской, и в пищевой индустрии. Со временем медики усовершенствовали технологию. Дело в том, что кислород при подаче в организм высушивает каналы, по которым идет, будь тот пищевод или дыхательная система. Поэтому его увлажняют, пропуская через аппарат Боброва — стеклянную емкость с жидкостью. Кислород подается по трубке в жидкость, поднимается на поверхность и забирается другой трубкой, находящейся в воздухе над жидкостью. Следующим шагом стало добавление пенообразователей непосредственно в аппарат Боброва — при такой конфигурации на выходе получается не газ, а пена. Наконец, еще через какое-то время ученые пришли к выводу, что определенный эффект сохраняется, даже если не вводить пену в желудок, а просто есть ее ложкой. Конечно, при этом количество поступающего кислорода значительно меньше, чем при введении зонда, но зато процесс может быть приятным. Метод поедания пены стал применяться в качестве оздоровительно-профилактического. Уже к 1968 году он стал стандартным в ряде медицинских заведений, а в пену начали добавлять различные вкусовые добавки. Еще двумя годами позже началось серийное производство аппаратов "Здоровье" первого поколения для получения кислородной пены — под этим же брендом такие устройства производятся до сих пор, — и изобретение Сиротинина постепенно завоевало весь огромный Союз. Сам ученый продолжал заниматься исследованиями и не стремился купаться в лучах славы. Скончался он в 1977 году. Коктейль настоящего Технология изготовления коктейля достаточно проста. Нужен источник кислорода (баллончик, концентратор), вкусовая основа (от яблочного сока до настойки пустырника), через которую пропускается кислород, и вещество-пенообразователь.