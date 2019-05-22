Ученые 29 стран определят в Архангельске планы развития мировой арктической науки на год

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Исследователи Арктики из 29 стран определят в Архангельске планы развития мировой арктической науки на год в ходе Недели арктической науки (Arctic Science Summit Week), которая открылась в среду в Архангельске. Как сообщил ТАСС исполнительный секретарь Международного Арктического научного комитета (МАНК / IASC) Аллен Поуп, в Архангельск приехали около 450 участников.

Неделя арктической науки, учрежденная Международным арктическим научным комитетом, проводится ежегодно в разных странах мира. В России она пройдет во второй раз. "В Архангельск приехали 450 участников, в основном это исследователи, которые изучают Арктику непосредственно "в поле". Научные эксперты из 29 стран приехали, чтобы состыковать планы на будущее. Пять рабочих групп МАНК: по исследованиям атмосферы, криосферы, арктических морей, социальным и гуманитарным наукам, по земельным вопросам, сделают обзор, какие исследования были проведены за прошлый год", - сказал ТАСС Поуп.

Как отметил вице-президент Международного арктического научного комитета Владимир Павленко, российской стороной была предложена тема влияния изменения климата на безопасность жизнедеятельности в Арктике. "Это позволит нам прогнозировать изменения климата и соответствующим образом готовиться к тому, в каких условиях будет жить население арктических районов. МАНК позволяет находить каждому специалисту свое место, свою нишу и обеспечивает возможность находить коллег и партнеров", - сказал журналистам Павленко.

Директор Арктического исследовательского центра (Аляска, США) Ларри Хинзман пояснил журналистам, что в ходе саммита будут заслушаны доклады о влиянии изменения климата в разных регионах. "Климат меняется, и нужно понимать, что делать, чтобы предотвратить изменения или быть готовыми к ним. Эти изменения касаются не только моря, льдов, очень важно проводить исследования не только в своих странах, но и других регионах, чтобы знать последствия изменений климата", - отметил Хинзман.

Как пояснил Павленко, российские ученые сейчас активно взаимодействуют с коллегами из других стран. "Большинство публикаций, связанных с Арктикой, идет на английском языке, наши специалисты исторически ориентированы на решение вопросов для внутреннего потребления. Сейчас ситуация принципиально меняется. Наши специалисты из ведущих институтов все чаще и чаще публикуются, наше взаимодействие по исследованиям в Арктике усиливается", - добавил он.

По его словам, с момента подачи заявки в 2014 году на проведение саммита в России, арктическая повестка в стране значительно изменилась. За это время принято много документов внутри страны, которые концентрируют российскую науку на вопросах, связанных с вопросами безопасности жизнеобеспечения человека в Арктике.