Израильские ученые воссоздали пивные дрожжи из осколков керамики и сварили древнее пиво

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /ТАСС/. Израильские ученые воссоздали дрожжи из древних пивных кувшинов, что позволило им изготовить пенный напиток в таком виде, в котором он существовал 5 тыс. лет назад. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

"Исследования, проведенные учеными из Еврейского университета Иерусалима, Управления древностей, Тель-Авивского университета и Университета Бар-Илан, позволили разработать уникальный способ выделения дрожжей из древней керамики с последующим производством высококачественного пива, - говорится в распространенном Управлением коммюнике. - Эта команда экспертов исследовала колонии дрожжей, которые обосновались в нанопорах керамики. В итоге им удалось использовать эти дрожжи для производства высококачественного пива, возраст которого составляет 5 тыс. лет". Помогал ученым варить пиво с помощью древних дрожжей энтузиаст пивоваренного дела Итай Гутман.

В 2016 году Гутману удалось сварить пиво из зерен дикого растения, аналогичного древней пшенице, которую выращивали две тысячи лет назад и из которой позже были выведены современные сорта пшеницы. По мнению многих исследователей, пшеница впервые была "приручена" человеком на Ближнем Востоке около 10 тыс. лет назад. В 1906 году ботаник Аарон Ааронсон обнаружил живые зерна "пшеницы-праматери" в районе Галилеи на севере нынешнего Израиля. Гутман обратился тогда к одному из участников исследования в Университете Тель-Авива - Ассафу Дистельфельду, который и снабдил пивовара целым мешком зерен "пшеницы-праматери", из которых он сварил 20 л пива. Спустя три года его пригласили участвовать в эксперименте по созданию алкогольного напитка из дрожжей, возраст которых составляет 5 тыс. лет.

"Мы говорим о настоящем прорыве. Впервые нам удалось произвести древний алкоголь из древних дрожжей, - отметил представитель Управления древностей Израиля Ицхак Пас. - Теперь мы знаем, какой вкус был у пива древних египтян и филистимлян".