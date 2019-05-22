Эксперт: возобновляемая энергетика необходима независимо от причин изменения климата

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Отсутствие доказательств антропогенной причины изменения климата не означают отказа от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сказал в среду академик РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" Сергей Алексеенко на форуме по возобновляемой энергетике All Renewable World Energy (ARWE) в Ульяновске.

"Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого газа или других парниковых газов может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Существуют прямые свидетельства того, что изменения содержания CO2 в атмосфере являются следствием изменения температуры, а не его причиной", - процитировали Алексеенко в пресс-службе Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

По мнению ученого, "требуются планомерные научные исследования причин изменения климата, однако это не означает отказ от ориентации будущей энергетики на возобновляемые источники", сообщили в пресс-службе. Важность развития ВИЭ часто обосновывается необходимостью снижения антропогенных выбросов CO2, приводящих, согласно этой гипотезе, к глобальному потеплению.

Самые перспективные виды ВИЭ, на его взгляд, это геотермальная энергетика, а точнее, ее составляющая в виде петротермальной энергии (использование тепла сухих пород Земли на глубинах от 3 до 10 км). Температура на таких глубинах достигает 350°C. Академик уверен, что запасов глубинного тепла хватит на 50 000 лет. Если развивать это направление, то можно получить доступ к практически неисчерпаемым энергетическим ресурсам с полной экологической безопасностью. Кроме того, петротермальная энергетика не нуждается в хранении энергии в отличие от ВИЭ периодического действия.

Для разных стран в зависимости от их географического положения, уровня экономического развития и обеспеченности энергоресурсами стратегии энергетического развития могут кардинально различаться, отметил академик. Однако, по мнению Алексеенко, с учетом современной конъюнктуры мировой энергетической сферы можно выделить общие тенденции развития энергетики как в мире, так и для отдельных государств в частности.

Среди них в ближайшие десятилетия можно выделить развитие экологически чистых и эффективных технологий переработки органического топлива, в частности на базе парогазовых установок и методов глубокой переработки угля. А в более дальней перспективе - широкомасштабное освоение возобновляемых источников энергии, разработку эффективных методов преобразования и хранения энергии, включая топливные элементы.

Реализация Парижского соглашения

Алексеенко считает, что несмотря на предостережения о скорой истощаемости органического топлива, не вызывает сомнений, что для ресурсообеспеченных государств органическое топливо будет оставаться приоритетным видом среди энергоносителей. Тем не менее мировое сообщество осознает важность переориентации на безуглеродные источники энергии, а принятие Парижского соглашения стало одним из главных свидетельств этого намерения.

По его оценке, выполнение Соглашения радикально поменяет мировую энергосистему за счет вытеснения угля, а нетрадиционные источники начнут доминировать в мировом энергобалансе после 2050 года, отметили в пресс-службе.

В целом, лауреат "Глобальной энергии" пришел к выводу, что с учетом современных реалий Парижское соглашение не может быть реализовано в полной мере, но глобальное снижение доли углеводородов в получении энергии неизбежно.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Страны пяти континентов условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года.

Об ассоциации "Глобальная энергия"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.