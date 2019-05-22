Хроническое недосыпание провоцирует сердечно-сосудистые и неврологические заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) вплотную приблизились к ответу на вопрос, почему длительное недосыпание повышает риск развития у человека таких серьезных заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, диабет. Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске американского специализированного журнала Experimental Physiоlogy .

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В процессе наблюдения за пациентами, спящими менее 7 часов в сутки, исследователи отметили снижение у них в крови трех физиологических регуляторов, известных науке как микроРНК, оказывающих мощное сосудоукрепляющее воздействие и влияющее на нормальное формирование ответственных генов.

МикроРНК - это молекулы, которые нормализуют работу генов определенных белков в клетках. Влияние на полноценную циркуляцию микроРНК в сердечно-сосудистой системе уже доказано, и специалисты приступили к выработке препаратов, помогающих улучшению циркуляции микроРНК в крови человека.

"МикроРНК похожи на клеточные тормоза, поэтому в случае отсутствия либо ухудшения их работы, это негативно сказывается на здоровье клеток", - отметил руководитель проекта, профессор Кристофер Десуза, возглавляющий отделение интегративной физиологии медицинского факультета университета.

Полученные данные, по мнению авторов проекта, помогут сформировать целую систему неинвазивного тестирования с целью раннего определения предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых и острых неврологических заболеваний, при том, что недостаточный сон обследуемых будет своего рода подсказкой о необходимости глубокого клинического обследования.

"Наше исследование подтвердило недавно выявленный потенциальный механизм, посредством которого продолжительность сна влияет на характер функционирования всего комплекса сердечно-сосудистой системы", - отметил Десуза.

Ученый посетовал на то, что несмотря на четкие рекомендации Американской ассоциации кардиологов о необходимости соблюдать режим, подразумевающий как минимум 7-9-часовой сон, американцы, в силу образа жизни, необходимости экономить время, страдают от хронического недосыпания. По данным статистических служб страны, за прошедшее столетие сон среднестатистического американца уменьшился с 9 полноценных часов до 6,8 часа в сутки.

"Почему 7 или 8 часов здорового сна кажутся просто волшебным числом, нам пока неясно, - заметил профессор. - Однако с определенностью могу сказать, что для поддержания на здоровом уровне таких важных регуляторов, какими являются микроРНК, надо спать не менее 7 часов в сутки".

Очень важно, считают исследователи, что медики могут использовать показатели уровня микроРНК в качестве маркера недугов сердечно-сосудистой системы и других серьезных заболеваний, связанных с недостаточным сном.