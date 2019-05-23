Ученые выяснили, что матери самцов бонобо напрямую влияют на их брачный успех

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Немецкие ученые выяснили, что у самцов бонобо (карликовых шимпанзе), которые растут и живут со своими матерьми, шансы произвести потомство на свет в три раза больше, чем у тех обезьян, которые обходятся без материнской поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте Института Макса Планка (Германия).

В результате нового исследования была обнаружена особая роль матерей бонобо. "Это первый случай, когда мы можем показать влияние присутствия матери самца на его плодовитость, - рассказал эксперт в области приматологии (раздел зоологии, изучающий современных и ископаемых приматов) Института Макса Планка Мартин Сурбек. - Мы были удивлены тем, что матери оказывают такое сильное и прямое влияние на количество будущих внуков".

Наблюдая растущую популяцию бонобо в Республике Конго, а также в других африканских странах, ученые пришли к выводу, что матери шимпанзе выбирают сыновьям плодовитых самок, а потом следят за тем, чтобы другие самцы не помешали их спариванию. Для сравнения: матери самцов обыкновенного шимпанзе не имеют значительного влияния на число потомков.

Исследователям также показался интересным тот факт, что матери карликовых шимпанзе не оказывают аналогичную поддержку своим дочерям. По словам Сурбека, это связано с тем, что самки покидают свою социальную группу. И даже в отношении тех немногих дочерей, которые остаются в общине, матери не проявляют такой же заботы и бдительности, как в отношении сыновей.