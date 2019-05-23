Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Китайская компания-разработчик и производитель электроники Huawei планирует организовать центр разработки телекоммуникационного оборудования на базе Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщил в четверг в региональном пресс-центре ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

"Мы ведем переговоры о создании крупного центра совместно с компанией Huawei, которая уже имеет офис в новосибирском Академгородке. Мы заинтересованы в том, чтобы создать крупный центр под эгидой университета. <…> Такое соглашение мы подпишем в ближайшее время", - сказал он.

Федорук пояснил, что центр займется разработкой телекоммуникационного оборудования. Он добавил, что делегация компании посетит Новосибирск в июне для обсуждения деталей сотрудничества.

"Но то, что основатель Huawei заявил о том, что центр будет в Новосибирске и на базе Новосибирского государственного университета, это факт", - сообщил ректор.

Федорук добавил, что у студентов НГУ есть опыт работы с компанией в рамках небольшого гранта. По словам ректора, китайскую компанию интересует широкий спектр фундаментальных исследований, которые проводит университет.

Новосибирский государственный университет основан в 1959 году как база для подготовки научных сотрудников Сибирского отделения РАН, в частности, новосибирского Академгородка. В настоящее время он является одним из ведущих региональных российских вузов, входит в престижные международные рейтинги и является участником проекта "5-100", нацеленного на повышение конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке.