Ученые опровергли гипотезу замедления глобального потепления при ускорении роста деревьев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые из РФ и стран ЕС доказали, что предполагаемое ускорение роста деревьев из-за глобального потепления не приведет к повышению их способности удерживать углекислый газ, а значит, не повлияет на изменения климата, как считалось ранее. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно одной из распространенных гипотез, увеличение температуры может привести к усиленному росту таежных лесов, и, соответственно, увеличению их способности удерживать углекислый газ, что, в свою очередь, будет сдерживать темпы глобального потепления.

"Оказалось, что, по крайней мере, для хвойных в лесных экосистемах, где прирост деревьев зависит от температуры воздуха, верно правило "быстрее растешь - быстрее умираешь". Это означает, что даже если рост температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере усилят рост лесов, деревья не смогут запасать больше углерода, и, следовательно, сдерживать глобальное потепление", - говорится в сообщении.

К таким выводам международный коллектив исследователей, в который вошли ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета (СФУ), пришел, проанализировав годичные кольца деревьев из высокогорных районов Алтая и испанских Пиренеев.

В распоряжении исследователей оказались данные по ширине годичных колец почти 800 живых и чуть больше 1000 мертвых горных сосен и сибирских лиственниц, которые росли на практически нетронутых человеком территориях в течение последних 2 тыс. лет. Ученые установили, что хвойные порода достигают максимального возраста преимущественно в том случае, если сначала растут медленно. Например, некоторые быстрорастущие лиственницы на Алтае живут не дольше 100-200 лет, тогда как деревья с изначально медленными темами роста могут доживать до 1000 лет.

"Если быстрорастущие деревья не достигают значимого возраста, они не запасают в древесине большее количество углерода на длительное время. Усиленный под действием глобального потепления рост горных лесов в изученных нами районах приведет лишь к более быстрому обороту углерода, но не к его захоронению в биомассе старых деревьев. Таких просто не будет", - цитирует пресс-служба соавтора исследования, ведущего научного сотрудника Красноярского научного центра СО РАН и СФУ, приглашенного исследователя Университета Кембриджа Александра Кирдянова.