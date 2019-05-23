Пять молодых ученых в Архангельске получили стипендии арктического научного комитета

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Пять молодых ученых из Великобритании, Дании, Швеции, Польши и Канады стали обладателями стипендии МАНК (Международного арктического научного комитета, IASC) среди молодых исследователей Арктики за 2019 год, стипендиатов объявили в ходе Недели арктической науки в Архангельске. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный секретарь МАНК Аллен Поуп.

"Это пять человек - по количеству рабочих групп МАНК: по исследованиям атмосферы, криосферы, арктических морей, социальным и гуманитарным наукам, по земельным вопросам. Нам было подано более 100 заявок. Стипендиатов пять", - сказал ТАСС Поуп.

Самые перспективные ученые

МАНК выбирает наиболее перспективных исследователей. "Это уже доктора наук или они занимаются исследованиями для докторской степени, - пояснил собеседник агентства. - Они получают стипендию не за какую-то конкретную работу, а за то, что они многообещающие молодые ученые. Я могу привести пример проекта прошлого года, который в этом году как раз осуществляется. Это исследование береговой линии, как она меняется, как ее меняют тающие льды, как проявляется эрозия и как это влияет на жизнь людей, которые живут вдоль береговой линии".

В течение трех лет стипендиаты будут работать с МАНК. "Стипендии МАНК вручают молодых ученым, которые активно публикуются, получая серьезные результаты, - сказал ТАСС вице-президент Международного арктического научного комитета Владимир Павленко. - Это связано с тем, чтобы увеличить приток исследователей в рабочие и инициативные группы для исследования Арктики, чтобы сохранить интерес к тому, что такое человек в Арктике и как дальше жить в этих меняющихся условиях. Стипендию они используют для участия в экспедициях, приобретение оборудования, публикации".

Софи Хаслетт из Великобритании - одна из тех, кто получил премию в этом году. В Стокгольмском университете (Швеция) она изучает загрязнение атмосферы в Арктике и то, как это влияет на изменение климата. "Я изучаю аэрозоли - мельчайшие частички загрязняющих веществ, которые формируют облака. Такой облачный покров способствует повышению температуры и Арктика нагревается, - рассказала она ТАСС. - Награда МАНК будет способствовать моему взаимодействию с научным сообществом, общению с коллегами, которые занимаются Арктикой, в том числе и из России".

Клэй Прэйтер из США защитил диссертацию в Канаде, а сейчас работает в Великобритании, изучая взаимодействие ледников, воды и воздуха в Арктике. "Мои исследования связаны с изучением загрязнения ледников, - сказал он ТАСС. - Загрязняющие вещества оседают на ледниках из атмосферы, затем при таянии они попадают в океан и разносятся дальше. Есть даже примеры, что этих веществ настолько много, что их собирают и продают на удобрения".

Также стипендиаты работают в структурах МАНК. "Их работа заключается в организации научного саммита, в будущем году он будет в Исландии, - пояснил Поуп. - Они организуют работу рабочих групп, в которых они состоят, и затем смотрят, чтобы принятые решения воплощались в жизнь".

Российский стипендиат МАНК

Доктор экономических наук, профессор Кубанского государственного университета Виолетта Гассий стала первым российским стипендиатом МАНК в 2017 году, сейчас она реализует проекты при поддержке арктического научного комитета. "Я защитила докторскую диссертацию в 2016 году в Москве, соответственно подала на эту стипендиальную программу, выиграла. Я была тогда единственным представителем от научного сообщества России. Мое исследование посвящено взаимодействию коренных народов, бизнеса и государства при промышленном освоении Арктики", - рассказала ТАСС Гассий.

Она специалист по развитию местных сообществ. "Такие страны как США, Канада, Австралия, где присутствуют коренные сообщества, при разработке месторождений на их территории они получают справедливую компенсацию, - по словам Гассий, существуют отработанные системы оценки потери земель, которые изымаются при разработке месторождений. В России только в Якутии принят закон о необходимости этнологической оценки инвестиционных проектов. - Согласно закону, такое научное исследование добывающая компания заказывает сама в обязательном порядке. Мы как независимые исследователи приезжаем на место, встречаемся с населением, ведем положенные мероприятия по оценке, социологические опросы, затем это все обрабатывается".

В составе группы - ученые из Российского экономического университета им. Плеханова, Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова (Якутск) и Кубанского госуниверситета. "Это не только специалисты по сохранению культуры, языка, фольклора, но и экономисты, юристы, биологи. Нужно [оценивать потери для] оленеводства, поэтому оцениваются космоснимки, чтобы отследить динамику деградации почв, - пояснила Гассий. - Компания принимает наш проект, который мы оценили. И, например, такая компания как "Алмазы Анабара" (алмазодобывающее предприятие россыпных алмазов - прим. ТАСС) уже имеет опыт выплат местному населению, и я могу говорить о том, что результаты нашей научной деятельности имеют конкретную реализацию".

Гассий отметила, что стипендия МАНК дает большие возможности молодым специалистам по реализации проектов. "С 2017 года я активно вовлекаюсь в проекты Арктического комитета, был проект по оценке, как деградация мерзлоты влияет на оленеводство, как страдают традиционные отрасли в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве состоялся большой семинар по взаимодействию государства, бизнеса и коренных народов: как мы будем взаимодействовать и как платить. Участвовали специалисты из Финляндии, Аляски, Канады, я была организатором, а спонсировал в том числе МАНК", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, сейчас одна из актуальных тем - влияние изменений климата на безопасность человека в Арктике. "Климатические изменения - это очень большая угроза, прежде всего, для инфраструктуры, - отметила она. - В связи с тем, что мерзлота тает, мы видим, насколько это опасно, и исследования подтверждают, что в том же Якутске к 2040 году наступит пик кризиса, когда пойдет деградация мерзлоты в связи с увеличением температуры Земли и соответственно есть опасность разрушения зданий и объектов, которые обеспечивают город теплом, водой. Все это надо учитывать, и сейчас приоритет отдается исследованиям в области климатических изменений в привязке к арктическим территориям".

Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), учрежденная Международным арктическим научным комитетом, проводится ежегодно в разных странах мира. В России она проходит во второй раз.