Ученые создали флуоресцентный белок, который позволит повысить точность изучения опухолей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые МФТИ с коллегами из Германии и Франции сконструировали новый светящийся под действием внешнего облучения белок беспрецедентно малого размера, что позволит повысить точность флуоресцентной микроскопии, одного из лучших инструментов изучения механизмов возникновения и развития злокачественных опухолей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Биофизики из МФТИ в сотрудничестве с французскими и германскими учеными сконструировали новый флуоресцентный (светящийся под действием внешнего облучения) белок беспрецедентно малого размера и невиданной прежде термостабильности. Этот белок, по мнению ученых, позволит, в частности, открыть новые горизонты в изучении функционирования клеток раковых опухолей", - говорится в сообщении.

Флуоресцентная микроскопия - метод исследования живых тканей, основанный на явлении наведенного свечения - флуоресценции. Некоторые белки могут под действием лазерного излучения испускать свет, который хорошо виден с помощью специального микроскопа. Если флуоресцентный белок методами генной инженерии пристроить к другому интересующему ученых белку, то за жизнью последнего внутри клетки можно наблюдать в микроскоп. Этот метод оказался настолько ценен для науки, что за флуоресцентную микроскопию были присуждены одна за другой две Нобелевские премии.

Но те флуоресцентные белки, которые до сих пор применялись для изучения внутриклеточной жизни, обладали недостатками: они быстро распадались под действием тепла, имели большие размеры и не могли флуоресцировать в отсутствие кислорода. Российским и европейским ученым удалось обнаружить белок без подобных недостатков в клетках одной из термофильных (живущих при высоких температурах окружающей среды, обычно в горячих источниках) бактерий. И благодаря методам генной инженерии модифицировать его для флуоресцентный микроскопии.

"Наш белок, во-первых, более термостабилен по сравнению с аналогами: он разрушается только при 68 градусов по Цельсию. Во-вторых, он обладает миниатюрными размерами в сравнении с большинством применяемых сейчас громоздких флуоресцентных белков. И может светиться в бескислородных условиях", - сказала научный сотрудник лаборатории структурного анализа и инжиниринга мембранных систем МФТИ, один из авторов работы Вера Назаренко, слова которой приводит пресс-служба.

Ученые пояснили, что именно этих свойств, собранных в одном белке, не хватало для исследования процессов, происходящих в живых клетках, в том числе механизмов возникновения и развития злокачественных опухолей.