Ученые приглашают россиян принять участие в составлении "Атласа млекопитающих Европы"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Алексеев/. Биологи целого ряда российских институтов приступили к составлению российской части нового издания "Атласа млекопитающих Европы", закончить который планируется к 2024 году. Принять участие в сборе сведений для учета животных может любой желающий, сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН), кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

"В первом издании всеевропейского реестра животных 2002 года России не было. Россия со своими млекопитающими в общеевропейскую электронную "перепись" диких животных войдет впервые. Кроме профессиональных ученых в сборе информации могут принять участие и любители-зоологи - иначе говоря, любые представители так называемой гражданской науки, любой желающий, через специальный сайт "Млекопитающие России" (rusmam.ru). Издан атлас будет при участии ученых всех стран Европы", - сказал собеседник агентства.

Ученый проинформировал, что с целью сбора сведений о млекопитающих видах в 2019 году планируются ряд экспедиций, прежде всего, в малоизученные в этом свете регионы России - в Архангельскую и Вологодскую области, а также в Ненецкий автономный округ, который является самым большим на территории Европы "белым пятном". "В этом самом малонаселенном субъекте РФ интерес вызывают такие виды, как леминги, мышовки, бурозубки", - пояснил ученый.

Об атласе

Новый атлас, по словам Стахеева, будет основан на современном подходе моделирования ареалов животных, который позволяет получить максимально детальную географическую картину их обитания Принцип составления атласа млекопитающих довольно прост: территория европейского континента до Уральских гор разбивается на квадраты 50 х 50 км (так называемая меркаторовская сетка). "В каждом квадратном участке атлас указывается присутствие или отсутствие того или иного вида. А поскольку существование животных в том или ином условном месте в зависимости от периода может меняться, "Атлас млекопитающих Европы" учитывает три временных отрезка - с середины XVIII века до 1970 года, 1970-2002 годы, и с 2002 по 2019 годы", - отметил Стахеев.

Готовящийся атлас, по словам Стахеева, обязательно учтет те виды, которые довольно сильно сократили область своего расселения. Среди таких млекопитающих - русская выхухоль, крапчатый суслик, сайгак, степная пеструшка.

Попадут в электронное издание атласа и так называемые "нежданные" виды. "К примеру, недавно в Тульской области зоолог-любитель встретил и сфотографировал шакала, который совсем не характерен для этих мест. Еще один волонтер прислал из Подмосковья фотографию белки-летяги, которая также не водится в этой зоне. В Калужской области лесная фотоловушка случайно засняла "чужестранного" енота-полоскуна. А из Дагестана пришло несколько сообщений о полосатой гиене, оказавшейся там, предположительно, из-за потепления климата - зимы стали более мягкими", - рассказал ученый.

Помимо российской части "Атласа млекопитающих Европы", в 2024 году будет выпущен атлас млекопитающих России. Такая инициатива была поддержана Териологическим обществом при РАН и Российским научным фондом.

"Мы предполагаем, что параллельный российский вариант атласа будет основан на меняющихся данных двух периодов с целью уточнения динамики существования в том или ином ареале различных животных. Это период от 1950 года до 1999 года и второй - до 2024 года", - уточнил ученый. Он напомнил, что в середине ХХ века в СССР учета млекопитающих велся активно. Публиковались обзорные работы, такие как "Звери СССР и прилежащих стран (Звери Восточной Европы и Северной Азии)" и целый ряд других.