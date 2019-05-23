Ученые выяснили, почему морские котики не закрывают один глаз во время сна в воде

Ученые из международной группы исследователей, в которую также вошли специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, изучили особенности сна северных морских котиков в воде. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, один глаз животного во время сна остается открытым и находится под водой.

Как выяснили специалисты, морские котики в воде испытывают длительные периоды однополушарного медленноволнового сна. В это время одно полушарие поддерживает электрическую активность с низким уровнем напряжения (это признак бодрствования), в то время как другое полушарие показывает медленноволновую активность, типичную для сна.

"Одна из предлагаемых биологических функций однополушарной медленноволновой фазы сна состоит в том, чтобы позволить животному контролировать окружающую среду и видеть приближающихся хищников или сородичей", - говорится в исследовании.

Как отмечают ученые, глаз, противоположный полушарию без сна, остается открытым четверть всего времени. Он не закрывается дольше, чем на несколько секунд. В то же время нельзя сказать, что морские котики все время не спят одним из двух полушарий. Как считают авторы доклада, фаза быстрого сна у обоих полушарий этих животных протекает одновременно даже в воде. В это время, как правило, появляются наиболее яркие сновидения. Именно тогда морской котик не отслеживает ситуацию на глубине.

При этом на суше морские котики спят нормально, и фаза медленноволнового, глубокого сна у них протекает одновременно для обоих полушарий.