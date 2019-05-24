Арктическая экспедиция MOSAiC с участием 600 ученых начнется в сентябре 2019 года

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Международная арктическая экспедиция MOSAiC (Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению изменений климата) начнется 20 сентября 2019 года при участии 600 ученых. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в ходе Недели арктической науки (Arctic Science Summit Week) в Архангельске профессор Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, центра полярных и морских исследований Гельмгольца (AWI, Германия) Роланд Нойбер. MOSAiC станет первой круглогодичной экспедицией в Центральную Арктику. Проект разработан международным консорциумом ведущих полярных исследовательских институтов. Он призван способствовать углублению понимания последствий изменения климата в Арктике и сокращению морского ледового покрова, а также улучшению прогнозов погоды. "MOSAiC начнется 20 сентября 2019 года. Из Тромсе в Северной Норвегии выйдут два корабля: ледокол Polarstern и научно-исследовательское судно "Академик Федоров". За год экспедиции в ней примет участие около 600 ученых, в том числе из России, люди будут меняться, будут возвращаться домой и в институты, обрабатывать данные", - сказал Нойбер. Через Северный полюс со льдами Из Тромсе суда направятся в восточную часть российской Арктики. Там ледокол должен вмерзнуть в лед и начать дрейф со льдами, который продлится год. "Два судна пойдут вдоль российского побережья, в восточную часть Северного Ледовитого океана, изучать дрейфующие льды, - пояснил профессор. - Мы не знаем, на какой широте нам удастся вморозиться в лед, возможно, на 80-м градусе северной широты. Идеальная ситуация - с дрейфующим льдом пересечь океан через Северный полюс". По словам Нойбера, есть большая вероятность продрейфовать через полюс. "Много исследователей, в том числе из Санкт-Петербурга, анализировали дрейф льдов. Если мы стартуем из восточной части российской Арктики, то мы продрейфуем через Северный полюс и выйдем в Атлантический океан", - добавил ученый. Отработка безопасного дрейфа Как рассказал ТАСС главный научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института и кафедры океанологии МГУ Владимир Иванов, дрейф на судах для изучения высокоширотной Арктики - это в какой-то степени вынужденная мера, поскольку дрейфующие станции на льду теперь устраивать небезопасно. "С 1930-х годов дрейфующие станции были эффективны - и у американцев, и у нас, - и не было потребности в том, чтобы вмораживать судно, - пояснил Иванов. - Но последние лет 10 организация дрейфующих станций на льду стала небезопасной в связи с изменением климата, уменьшением и снижением толщины ледяного покрова, поэтому была сформирована новая концепция "лед - судно", когда экспедиционный состав проживает на судне, а работает на дрейфующем льду".

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В ходе экспедиции на судне "Академик Трешников", которая завершилась 21 мая, отрабатывались навыки такой работы, что будет, по словам Иванова, использоваться при будущей работе дрейфующей ледостойкой платформы "Северный полюс". "Одна из наших задач была - тестирование возможностей такого типа наблюдений. Дрейф завершился тем, что льдина раскололась. Но это предполагалось, были все планы эвакуации, которые отработали блестяще, с опережением графика, никаких потерь не было. Это такой дополнительный опыт для ледостойкой платформы - как грамотно организовывать наблюдения на льду, чтобы можно было быстро их свернуть, собрать оборудование, не потерять приборы при этом", - отметил ученый. Как рассказал собеседник агентства, в ходе рейса "Академика Трешникова" впервые были получены данные о влиянии теплых вод из Атлантики на арктические льды. "Нам удалось получить совершенно уникальные данные по северному склону Баренцева моря, это район между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа, который обычно в это время совсем недоступен, - отметил он. - Крайне интересные весенние процессы, связанные с трансформацией атлантических вод на склоне Баренцева моря. Атлантические воды - это продолжение Гольфстрима, которые попадают в Северный Ледовитый океан. Количество льда сократилось в связи с глобальным потеплением климата, толчок был дан, и влияние этих теплых атлантических вод на лед становится все более интенсивным. Чем меньше остается льда, тем сильнее оказывается это воздействие, тем быстрее ледовый покров начинает сокращаться. Было важно посмотреть, как происходит воздействие вживую". Таяние ледников и мерзлоты Усиление влияния вод Атлантики на лед Арктики отмечает и польский океанолог Валдемар Валзовски из института океанологии Польской академии наук, он ведет исследования в районе Шпицбергена. "Мы исследуем, как атлантические воды идут в Арктику, и тает морской лед. Я работаю 30 лет, и за эти 30 лет мы видим очень большие изменения, - сказал ТАСС собеседник агентства. – Исследуем, прежде всего, сколько теплой воды идет в Арктику из Атлантического океана, потому что океан - это самый большой резервуар тепла, и это меняется. Потому что при парниковом эффекте океан теплеет, и меняются не только поверхностные слои, но и глубокий океан". На Шпицбергене работает польская полярная станция. Как рассказал ТАСС руководитель станции, профессор Университета Николая Коперника Иренеус Собота, за последние годы слой мерзлоты, который оттаивает летом на архипелаге, значительно увеличился. "Та часть мерзлоты, которая раньше летом оттаивала в среднем на метр, теперь оттаивает на два метра. Это результат климатического потепления, - пояснил он. - Поверхность ледников недалеко от нашей станции сократилась на 50% от их максимальных размеров. За последние 20 лет процессы происходят очень быстро. Для нас это еще интересно, потому что мы можем наблюдать феномены, которые много столетий назад, в ледниковый период, происходили на территории Польши". Что будет дальше Профессор из Исландии Торстейн Торстейнссон изучает ледники Исландии и Гренландии. 10% Исландии сейчас покрыто ледниками, и за счет их таяния на острове, например, вырабатывают электроэнергию. "Я изучаю, как их таяние влияет на атмосферу, куда попадает эта вода. Из-за того, что ледники тают, иногда из-за вулканической активности, получаются наводнения, от которых иногда Исландия страдает. При климатическом сценарии, если температура Земли повысится на два градуса к концу столетия, - говорит Торстейнссон, - через 200 лет все ледники Исландии исчезнут".

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