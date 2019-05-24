Научный центр в Нижегородской области разработает устойчивые к климату дорожные покрытия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Разработка дорожных покрытий, которые были бы устойчивы к особенностям российского климата, станет главной задачей Научно-исследовательского центра по битумным материалам, открывшегося в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Глеб Никитин, принявший участие в торжественном открытии центра, разместившегося на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

"Нефти и газа у нас нет, но есть талантливые люди и мощная промышленная база, крайне интересная для нас, и специализация центра - исследование свойств битумов и асфальтобетонных смесей, а также разработка новых продуктов", - сказал он.

В этой связи Никитин подчеркнул, что научно-исследовательская организация, открытая компанией "Лукойл", не случайно разместилась именно на территории нефтезавода, являющегося одной из крупнейших в стране площадок по производству битумов. По словам губернатора, специалисты центра займутся разработкой битумных материалов с учетом особенностей климата регионов и помогут решить одну из "застарелых российских проблем - значительно улучшить качество дорожного покрытия". При этом власти Нижегородской области намерены наладить сотрудничество с новым центром. "Мы сами обязательно будем присматриваться и сотрудничать для того, чтобы продукция, разработанная и произведенная на территории региона, находила самое широкое применение на нижегородских дорогах", - заверил Никитин.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, оборудование лабораторий нового центра сможет моделировать более 70 ситуаций с транспортной нагрузкой и климатическими условиями любого уровня сложности.

"Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах, и новые технологии должны стать здесь нашим главными союзниками", - отметил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнил в свою очередь президент "Лукойла" Вагит Алекперов, "стратегическая задача научно-исследовательского центра - стать единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных организаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов развития дорожного хозяйства".