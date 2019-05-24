Ученые из Петербурга создали катушки, повышающие точность и снижающие цену МРТ-аппаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники петербургского Университета ИТМО создали из искусственных материалов новые радиочастотные катушки для МРТ-аппаратов, которые за счет своих новых электромагнитных свойств позволяют повысить точность оборудования или снизить его стоимость. Об этом ТАСС рассказал научный сотрудник физико-технического факультета Университета ИТМО Алексей Слобожанюк.

"Мы занимаемся разработкой, исследованиями в области искусственных материалов, так называемых метаматериалов, изучаем их уникальные электромагнитные свойства. Также мы занимаемся применением этих материалов в области магнитно-резонансной томографии. Мы делаем из этих метаматериалов новые радиочастотные катушки, которые либо превосходят по своим характеристикам существующие, либо не уступают в функциональности, но значительно дешевле, что сказывается на стоимости всего оборудования", - рассказал Слобожанюк ТАСС.

По его словам, главная сложность при проведении МРТ - отделение полезного сигнала от шума. Именно для этого приходится повторять одно и то же исследование несколько раз, чтобы получить достоверную картину. Это приводит к тому, что исследование может длиться в течение десятков минут.

Более совершенные катушки из метаматериалов, обладающие большей чувствительностью, позволяют значительно улучшить отношение сигнал-шум, что позволяет увеличить чувствительность и проводить исследование эффективнее. Также в вузе создают специальные катушки под конкретные потребности врачей - так ученые сделали катушку для проведения целенаправленного исследования запястья человека.