Разработки российских ученых получили высшую награду на международной выставке в Сербии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Технологии российских ученых, среди которых роботизированные системы, новые материалы, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, получили высшую награду на 63-й Международной ярмарке техники и технических достижений в Белграде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Совместная деловая активность делегации Минобрнауки России, российских образовательных, научных организаций и бизнес-структур на 63-й Международной ярмарке техники и технических достижений в Белграде позволила получить широкое признание экспозиции министерства со стороны экспертного сообщества и войти в топ-8 стран, отмеченных высшей наградой ярмарки - почетным дипломом "Шаг в будущее" за разработку перспективных технологий на основе результатов научных исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке, которая проходит с 21 по 24 мая, представлены разработки российских вузов и научных институтов по следующим направлениям: цифровые интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, новые материалы, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство. Всего в состав экспозиции министерства вошли 18 ведущих университетов и институтов Российской академии наук (РАН).

Например, Пермский государственный национальный университет представил технологию очистки загрязненных углеводородами территорий на основе уникальной коллекции алканотрофных микроорганизмов. Самарский национальный исследовательский университет - разработки в области летательных аппаратов и материалов для освоения воздушного и космического пространства.

Институт геофизики имени Ю. П. Булашевича Уральского отделения РАН продемонстрировал участникам мероприятия малогабаритные энергоэффективные аппаратно-программные комплексы в области обеспечения сейсмической безопасности. А ученые Института морских биологических исследований РАН рассказали о производстве биомассы микроводорослей и выращивании мидий и устриц в Черном море для медицины и пищевой промышленности.