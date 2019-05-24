В Мурманске впервые пройдет фестиваль индийского кино

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Фестиваль индийского кино впервые пройдет в Мурманске при поддержке Генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге. Как сообщил корр. ТАСС в пятницу во время визита в Мурманск Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Дипак Миглани, Кольское Заполярье станет самым северным местом проведения подобного фестиваля.

"Зрители фестиваля увидят лучшие ленты индийских режиссеров последних двух десятилетий, в Мурманской области такие кинопоказы пройдут впервые и будут бесплатными", - сказал консул. В показе - известные кинокартины "Три идиота", "Меня зовут Кхан", "Джодха и Акбар", а также документальные ленты об индийской культуре. Кинопоказы продлятся неделю на разных площадках Мурманска.

Кинопоказы станут частью масштабного кинофестиваля индийской культуры, который проходит в Мурманской области уже в девятый раз. Как рассказала ТАСС руководитель мурманского фестиваля Ольга Куракина, каждый год фестиваль собирает артистов и коллективы, занимающихся индийскими танцами, музыкой, а также тех, кто изучает индийскую кулинарию, представителей Общества сознания Кришны и школ йоги.

"Помимо представителей региона, география участников за 9 лет была довольно широкой - из Индии приезжали потомственные йоги и певцы, были гости из других регионов, а также из Белоруссии и даже США и Новой Зеландии", - рассказала она, отметив, что индийская культура вызывает огромный интерес у северян.

Уже несколько лет в рамках фестиваля проводится один из крупнейших индийских праздников, Шествии колесниц Джаганнатха, который на родине ежегодно собирает сотни тысяч гостей. Когда в прошлом году генконсул Дипак Миглани приехал на фестиваль в Мурманск, он признавался, что мечтал посетить этот праздник в Индии, но впервые смог сделать это именно в Мурманске.

Помимо кинопоказов, в течение недели будут проходить выступления творческих коллективов. Также состоятся мастер-классы по йоге учителя из Индии Рама Чандера, которого пригласило в Мурманск Генконсульство Индии в Санкт-Петербурге. Стартует фестиваль в субботу и продлится про 1 июня.