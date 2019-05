Ученые прогнозируют подтопление Нью-Йорка и Шанхая из-за подъема уровня Мирового океана

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Уровень Мирового океана может подняться к концу нынешнего столетия почти на 2 метра, что может привести к подтоплению таких мегаполисов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом сообщила в репортаже телекомпания PIX11 со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное на портале "Архивы национальной академии наук США" (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA).

По их оценкам, подъем уровня Мирового океана может ускориться в случае, если масштабы выбросов в атмосферу парниковых газов не будут снижаться. В условиях потепления климата ускорится таяние ледовых массивов Гренландии и Антарктиды. Согласно наиболее пессимистическому сценарию, средняя температура на планете к 2100 году поднимется на 5 градусов Цельсия, что приведет к катастрофическому подъему воды в океане более чем на 2 метра и вынужденной массовой эвакуации 187 млн человек с территории в 1,79 млн кв км.

Авторы исследования отмечают, что вероятность наиболее пессимистического сценария климатических изменений не слишком высока - около 5% - однако сбрасывать ее со счетов не следует.

"Результаты нашего исследования указывают на то, что опасность очень значительного подъема уровня воды в результате таяния двух ледовых массивов существует, - привела телекомпания мнение одного из авторов исследования профессора Бристольского университета Джонатана Бамбера. - От того, какие решения будут приняты в области мировой политики на протяжении предстоящего десятилетия, зависит будущее, а также то, насколько пригодной для обитания будет планета и в каких условиях будут жить будущие поколения".

Согласно подготовленным в 2013 году прогнозам группы экспертов ООН, уровень Мирового океана может подняться на 52-98 см к концу века, если нынешние темпы климатических изменений сохранятся. Однако, как свидетельствую данные подготовленного в декабре прошлого года доклада Arctic Report Card ("О состоянии Арктики") Национального управления по проблемам океанов и атмосферы США, процесс потепления климата в Арктике идет гораздо более быстрыми темпами, чем климатические изменения в других регионах. Последние пять лет были в Арктике самыми теплыми за период после 1900 года и темпы потепления в этом регионе вдвое выше, чем в любом другом районе планеты. В частности, по оценкам составителей доклада, максимальная площадь арктических льдов была близка к минимуму за последние 39 лет наблюдений, а площадь многолетних льдов, на долю которых приходится около 1% от площади всех льдов в Арктике, за последние 33 года сократилась на 95%. Особенно сильно потепление сказалось на Беринговом море у побережья Аляски.

В Антарктиде на леднике Туэйтса ученые в феврале нынешнего года обнаружили гигантскую каверну, сравнимую по размерам с островом Манхэттен. Ее размеры таковы, что могли бы вместить 14 млрд тонн льда. Гигантский провал образовался, предположительно, в том районе, где язык ледника сползает со скального основания в океан и идет ускоренное таяние льда. Согласно современным научным представлениям, оледенение Антарктиды началось около 23 млн лет назад, и по мере развития оледенения Западная Антарктида, представлявшая ранее несколько разрозненных геологических формаций, объединилась с Восточной Антарктидой в единый массив. Площадь антарктического ледового щита составляет 14 млн кв км, а объем льда в нем - 30 млн куб км.