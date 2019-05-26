Экспедиция по поискам пропавшего в Южной Осетии леопарда Эльбруса пройдет летом

ТАСС, 26 мая. Третья экспедиция по поиску переднеазиатского леопарда (кавказского барса) Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, пройдет летом после окончания периода таяния снега в горах, когда можно будет продолжить работы без риска для жизни участников поисков. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

22 мая по инициативе ИПЭЭ РАН и Русгидро в Северной Осетии началась вторая экспедиция по поискам ошейника Эльбруса и сбору данных о последних локациях его местонахождения. В ней приняли участие семь человек, в их числе охотоведы и зоологи Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также сотрудники МЧС.

"Участники экспедиции по поиску пропавшего в Южной Осетии переднеазиатского леопарда Эльбруса добрались до места поступления сигнала от ошейника хищника. Но в связи с опасными горно-геологическими условиями они вынуждены были перенести поисковые работы на лето. Их продолжат, когда снег в горах полностью растает и удастся без риска для жизни участников продолжить работы", - сказал Алибеков.

Добравшись до последних координат, на которых были зафиксированы сигналы с ошейника Эльбруса, участники экспедиции установили, что они поступали из центра сошедшего лавинно-селевого потока на высоте примерно 2500 м над уровнем моря. Место представляет собой ложбину в виде лавинного лотка, где скапливаются сошедшие со склонов снежные массы. Она расположена в теневой стороне ущелья, поэтому там образовался двухметровый слой ледово-каменистой массы, пояснил собеседник агентства.

Поиски в сложных условиях

Попытки ледорубами и лопатами углубиться в каменно-ледяную массу были безуспешными. В процессе работы с вершин сорвались нависшие снежные козырьки, которые чуть не накрыли группу. Участники экспедиции из соображений безопасности вернулись в полевой лагерь, разбитый в приграничной зоне Южной и Северной Осетии в районе местности Урсдзуар, расположенной в четырех часах ходьбы от района предполагаемого нахождения ошейника, добавил Алибеков.

"Условия места обнаружения сигнала ошейника оказались крайне сложными. То, что он был обнаружен, уже большой успех участников экспедиции, которые работали в очень тяжелых условиях, пережив в палатках даже ураган. Теперь мы точно знаем, где находится ошейник", - сказал руководитель проекта ИПЭЭ РАН и компании "Русгидро" по восстановлению переднеазиатского леопарда в Северной Осетии, академик РАН Вячеслав Рожнов.

"Однако МЧС и руководство экспедиции были вынуждены учесть опасные условия района. Риски для участников экспедиции в данное время слишком велики. Хорошо, что все возвращаются живые и здоровые", - продолжил он.

В начале года сигнал со спутникового ошейника Эльбруса, который через пять месяцев после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Первая поисковая экспедиция не дала результатов, поскольку была проведена в условиях обильных снегопадов и высокой вероятности схода снежных лавин. Как предполагают ученые, леопард Эльбрус мог попасть под лавину или же скинуть ошейник, добавил координатор проекта.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.