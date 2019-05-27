В петербургском вузе проходит хакатон по обработке сигналов с помощью нейротехнологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Хакатон, посвященный проблемам обработки сигналов с помощью нейротехнологий, впервые проходит в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ". Свыше 100 студентов и молодых ученых из разных городов России будут искать решения для прикладных задач, подготовленных высокотехнологичными компаниями.

"У нас впервые проводится хакатон по обработке сигналов с использованием нейротехнологий, впервые в ЛЭТИ и, в принципе, впервые в России хакатон, который целиком посвящен этой теме. Раньше проводились отдельные хакатоны, связанные с обработкой того или иного вида сигналов, но так, чтобы полностью охватывать все виды сигналов - речевые, видео- и аудиосигналы, текст, электромагнитные сигналы, биосигналы [не было]. Кейсы у нас от представителей бизнеса, промышленности, научных структур, охватывают практически все области обработки сигналов", - пояснил ТАСС заместитель председателя оргкомитета мероприятия, доцент кафедры автоматики процессов управления ЛЭТИ Дмитрий Каплун.

Среди промышленных партнеров, предложивших молодым специалистам свои задачи, основанные на современных проектах, компании Huawei, РТИ, Digital Design, Stream Telecom, ID R&D и другие.

Планируется, что авторы лучших решений, представленных на хакатоне, смогут пройти стажировку в компаниях, предложивших свои задачи. "Партнеры заинтересованы найти кадры для решения своих задач, в том числе с помощью хакатона. Это одна из задач нашего мероприятия", - сказал Каплун.