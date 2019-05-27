Российские ученые получили золотую медаль за оптическое устройство на европейской выставке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Изобретатели из Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) получили золотую медаль XI Европейской выставки творчества и инноваций Euroinvent-2019 за разработку оптического устройства для бесконтактного измерения, которое позволяет снизить время проведения измерений до 40%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Решением Международного жюри выставки Euroinvent-2019 по результатам работы Международной экспертной комиссии изобретатели ДГТУ и ЮФУ награждены золотой медалью за разработку оптического устройства для бесконтактного измерения перемещений поверхностей объектов контроля", - говорится в сообщении.

Разработка предназначена в том числе для диагностики состояния конструкционных материалов и исследовании прочностных свойств конструкций в машиностроении, авиастроении, судостроении и других отраслях. Такие устройства позволяют существенно расширить область применения известных устройств, до 40% снизить затраты времени и трудоемкость при подготовке и проведении измерений. Изобретение защищено тремя патентами РФ на изобретения и пятью свидетельствами РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Выставки Euroinvent - это признанные инновационные мероприятия в научном мире, которые объединяют исследователей и изобретателей со всего мира, а также всех, кто увлечен наукой, изобретательством и исследованиями. Мероприятия направлены на распространение и продвижение результатов научных исследований, развитие партнерских отношений, создание новых направлений для исследований, разработок и инноваций, передачу технологий, внедрение изобретений и научное признание.

На выставке Euroinvent-2019 в Румынии были представлены более 620 изобретений из 42 стран мира: Российской Федерации, Вьетнама, Индонезии, Испании, Италии, Йемена, Македонии, Малайзии, Молдовы, Румынии, США, Судана и других.