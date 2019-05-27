Ученые РФ создали новый материал на основе алюминия, который позволит сделать дроны легче

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали новый материал на основе алюминия, который позволит создавать более легкие и быстрые автомобили и дроны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Алюминий широко используется в авиационной и автомобильной промышленности. Чтобы производить более легкие и быстрые летательные аппараты и машины, необходимы новые материалы с улучшенными свойствами, в том числе на основе алюминия. Масса аппарата, к примеру, имеет важное значение при проектировании дронов. Ученые национального исследовательского технологического университета "МИСиС" нашли способ создать прочный и в то же время легкий композитный материал, в котором алюминий сочетается с никелем и лантаном.

"Команда ученых научной школы "Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов" НИТУ "МИСиС" создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения. В расплав алюминия добавлялись легирующие элементы, образующие с алюминием химические соединения, которые в процессе затвердевания сплава дают прочный армирующий каркас <…> [Ученые] смогли создать материал, сочетающий преимущества композиционных материалов и стандартных сплавов - гибкость, прочность, легкость". - говорится в сообщении на сайте РНФ.

Особенностью новой разработки является высокая армирующая способность формирующихся химических соединений, позволяющая увеличивать прочность конструкции за счет свойств, применяемых для создания композита добавок. Предложенный композит обходит по ряду показателей аналоги, в том числе и зарубежные, считает один из авторов разработки, научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ "МИСиС" Торгом Акопян. Материал служит альтернативой композитам, создающимся при помощи нанопорошков - подхода, который ученые считают дорогостоящим и отмечают проблемы неравномерного армирования и низкой прочности "порошкового" композита за счет слишком крупных армирующих частиц.

"Размер армирующих частиц после кристаллизации материала на основе системы Al-Ni-La не превышает в поперечном сечении 30-70 нанометров. Благодаря естественной кристаллизации частицы распределяются равномерно, создавая армирующий каркас, и композит получается более прочным и гибким, чем его "порошковые" аналоги", - говорится в сообщении.

Работа ученых поддержана грантом Российского научного фонда, а ее результаты опубликованы в журнале Materials Letters.