Ростех запустит в серийное производство первую российскую систему хирургической навигации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех запустит в серийное производство разработку Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) - первую российскую хирургическую систему Autoplan, которая позволит сократить время проведения операции и риски возможных осложнений. Об этом говорится в сообщении компании.

"Данная разработка уже доказала свою эффективность в ходе клинических испытаний - с ее помощью было проведено более 500 успешных операций. Ранее совместно с СамГМУ мы запустили совместное производство нейротренажера ReviVR для реабилитации пациентов после инсульта и аппаратно-программного комплекса ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности. Autoplan дополнит линейку наших партнерских проектов. Это пример результативного взаимодействия науки и промышленности в интересах нацпроекта "Здравоохранение", - цитируются в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Система Autoplan - это многофункциональный комплекс, позволяющий детально планировать хирургическое вмешательство с помощью построения анатомической ЗD-модели внутренних органов. Объемное изображение создается на основе исследований МРТ и КТ пациента. Система позволяет спроецировать положение 3D-модели по отношению к телу человека и точно определить место расположения патологии.

"Это особенно важно в случаях, когда доступ к оперируемому участку затруднен. Таким образом, Autoplan ограничивает вероятность врачебных ошибок и риски возможных осложнений. Кроме того, благодаря детальному планированию хода операции время на ее проведение сокращается", - говорится в сообщении.