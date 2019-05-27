Ученые считают, что к 2050 году около 70% населения Земли будут проживать в городах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 70% населения Земли будут проживать в городах к 2050 году. Такой прогноз озвучил в понедельник на лекции в НИУ "Высшая школа экономики" главный вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии (ОАЭ) Стивен Гриффитс.

Сейчас, по оценкам ученого, на долю городов приходится немногим более половины населения планеты.

"К 2050 году около 70% населения будут проживать в городах. Добыча ресурсов для поддержания жизнедеятельности городов увеличилась в 12 раз в период с 1900 по 2015 года и, как ожидается, удвоится к 2050 году", - приводят информацию из его доклада в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия".

Примерно две трети энергии от общемировой генерации потребляется в городах, там же вырабатывается более 70% от всех выбросов углерода в атмосферу. В 2012 году города производили 1,3 млрд т твердых отходов в год, и ожидается, что к 2025 году эти показатели возрастут до 2,2 млрд т.

"Проблема процесса урбанизации заключается в том, что мегаполисы порождают все больше новых вызовов, которые требуют молниеносных решений. Загрязнение воздуха, дефицит ресурсов, загруженность дорог и другие проблемы в городах стимулировали процесс поиска решения этих вызовов. И таким решением стало развитие "умных" городов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Умные" города

Развитие таких технологий - "неизбежный, но трудоемкий процесс, который затрагивает все слои инфраструктуры", считает Гриффитс.

По данным доклада института McKinsey, которые он привел, "Умные" города: цифровые решения для будущего", использование возможностей "умных" городов позволит обеспечить целый ряд положительных результатов: в частности, уменьшить смертность на 8-10%, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации на 20-35%, сократить среднее время в пути на работу и с работы на 15-20%, снизить заболеваемость на 8-15%, а также сократить выбросы парниковых газов на 10-15%.

Переходя к конкретным примерам, Гриффитс рассказал про развитие "умных" городов в Объединенных Арабских Эмиратах, а также про исследовательскую и научную работу Халифского университета и его центров, которые взаимодействуют с коммерческими структурами на этапе запуска инновационных технологий. Эксперт также представил центр искусственного интеллекта ОАЭ для мониторинга и прогнозирования климата, единую систему управления работы энергоцентров на основе возобновляемой энергетики, систему для пожаротушения небоскребов, кроме того, рассказал про инфраструктуру для автономной эксплуатации транспортных средств и беспроводной зарядки электромобилей.

Лекция состоялась в рамках программы "Энергия знания" ассоциации "Глобальная энергия". Гриффитс - член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия".

Программа "Энергия знания" - это серия лекций лауреатов премии "Глобальная энергия" и других выдающихся экспертов, работающих в сфере энергетики. Ее цель - привлечь внимание молодой аудитории к вопросам глобальной энергетики и вдохновить ее на научные исследования в отрасли.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.