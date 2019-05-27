Guardian: в Великобритании испытывают робота - сборщика малины

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Роботы, способные собирать с кустов малину и ежевику, "на глаз" определяя их спелость и не повреждая мягкие ягоды, могут в недалеком будущем заменить работников на британских фермах. Как сообщает газета Guardian, один из существующих сейчас в мире прототипов невероятно аккуратного робота-сборщика испытывается сейчас британской компанией Fieldwork Robotics, основанная сотрудником Плимутского университета Мартином Стоэленом.

По замыслу своих создателей, автомат на колесах, оборудованный целым набором камер и сенсоров, сможет работать 20 часов подряд, собирая по 25 тыс. ягод в день. Хотя сейчас на каждую у него уходит около минуты, двупалая "клешня" почти двухметрового робота с мягкими подушечками на "пальцах" и датчиками давления, способна бережно снять ягоды малины с плодоножки и, не повредив, положить в корзинку.

Fieldwork Robotics планирует сдавать роботов в аренду фермерам по ценам, которые будут выгоднее найма работников-людей, которым нужно платить около £1,5 (порядка $2) за килограмм собранной ягоды. Компания рассчитывает, что такая бизнес-модель поможет ей выйти в плюс, хотя только на разработку прототипа к настоящему моменту потрачено £700 тыс. ($890 тыс.).

Серийное производство роботов-сборщиков планируется начать в следующем году. Первоначально они будут специализироваться на малине, однако впоследствии должны научиться собирать и другие ягоды. Первоначальным замысел Стоэлена предполагал создание самообучающихся и обменивающихся данными друг с другом универсальных роботов, которых можно было бы использовать вместо людей при сборе различных овощей и фруктов.

Человек способен собрать около 15 тыс. ягод малины за восьмичасовой рабочий день, однако британские фермы все чаще сталкиваются с нехваткой сезонных работников. Поток мигрантов из стран Восточной Европы, которые каждый год приезжают в Соединенное Королевство собирать овощи, ягоды и фрукты, постепенно иссякает, так как курс фунта стерлингов упал, а уровень жизни и зарплаты в Польше и странах Балтии, наоборот, выросли. Дополнительные проблемы британским фермерам грозит создать Brexit, из-за которого трудовым мигрантам из ЕС, особенно низкоквалифицированным, станет сложнее попасть в Великобританию.