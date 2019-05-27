Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Центр квантовых технологий", созданного в Московском госуниверситете им. Ломоносова (МГУ), во вторник представят журналистам предсерийный образец первого в России квантового телефона ViPNet QSS Phone. Разработчики проведут сеанс связи между двумя офисами в Москве.

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра. Организаторы презентации готовятся провести сеанс голосовой связи, защищенной с помощью квантовых ключей, между офисами "Инфотекс" и Центра квантовых технологий МГУ.

Конфиденциальность переговоров по квантовому телефону основана на стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей. По информации разработчиков, ViPNet QSS Phone не подвержен известным атакам с использованием квантовых компьютеров, которые уже в ближайшем будущем смогут достигнуть производительности, достаточной для взлома многих широко используемых сегодня криптографических механизмов. Прежде нигде в мире устройства квантовой криптографии не использовались для защиты сетевого трафика отдельных пользователей.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Центры компетенций НТИ - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, в числе которых: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.