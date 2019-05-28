РВК будет предоставлять бизнесу до 500 млн рублей поддержки на разработку проектов НТИ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. АО "Российская венчурная компания" (РВК) намерена предоставлять до 500 млн рублей в виде грантов и инвестиций технологическим компаниям на развитие проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщила во вторник пресс-служба РВК.

"РВК запускает новые программы поддержки бизнеса в НТИ. Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн рублей. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК. Новый интерфейс позволит упростить взаимодействие с бизнесом, унифицировать процедуры получения поддержки и повысить прозрачность критериев оценки проектов в НТИ", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель РВК Александр Повалко сообщил, что компания переходит к открытому отбору проектов. "Основной фокус НТИ - российские технологические компании, способные завоевать значимые доли на новых глобальных рынках. Мы не будем поддерживать проекты, которые не будут соответствовать мировому уровню", - сказал он журналистам.

Направления поддержки

С помощью цифровой платформы можно будет получить доступ к четырем новым программам поддержки бизнеса в НТИ.

Одна из них - "Технологический прорыв НТИ" - предполагает инвестиции до 165 млн рублей для команд исследователей, малых и средних технологических компаний научно-исследовательских центров, разрабатывающих прорывные продукты на рынках НТИ.

По программе "Инфраструктура НТИ" может быть вложено до 495 млн рублей в развитие инфраструктурных проектов. В рамках программы "Спин-офф НТИ" планируется поддерживать создание бизнеса по направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний. "Доступные инструменты - частичное субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, вход в капитал проектных компаний в размере до 495 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа "Экспорт НТИ" создана для поддержки в размере до 495 млн рублей средних и крупных компаний на финальной стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений.

"Ожидается, что до конца 2019 года на цифровой платформе РВК будут зарегистрированы около 1000 компаний, а в 2021 году их число должно возрасти до 2,5 тыс. В перспективе запланировано подключение к интерфейсу РВК партнерских организаций - институтов развития, российских и международных поставщиков услуг, доступ к которым смогут получить пользователи платформы", - уточнили в пресс-службе.

Программа НТИ

"Российская венчурная компания" - государственный фонд фондов, один из институтов развития венчурной отрасли России. Основные цели деятельности РВК - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года.

Распоряжением правительства РФ на реализацию проектов НТИ в 2019 году выделено 6,2 млрд рублей. При участии капитала РВК действует 27 венчурных фондов совокупным объемом свыше 51,3 млрд рублей. Из них шесть имеют в мандате инвестиции в проекты на рынках НТИ.